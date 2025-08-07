Âç³è¶·¤Ê²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¡ÄÄ®ÅÄ¤¬¡ÈÂç¿Í¤·¤«¤Ã¤¿¡ÉÍýÍ³¡¡½õ¤Ã¿Í¸õÊä¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÏÏ¢Æü¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÀïÎÏ³ÎÊÝ¤ËÍ¾Ç°¤¬Ìµ¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÂè2ÅÐÏ¿´ü´Ö¡Ê¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¡Ë¤Ï8·î20Æü¤Þ¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÅÐÏ¿´ü¸Â¤Ï9·î12Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤ÈÄÉ²ÃÅÐÏ¿´ü¸Â¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤ÏÄÌ¾ï¤Î°ÜÀÒ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤âÌµ½êÂ°Áª¼ê¤ä°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕÀÊ¤Ê¤É¤¬°ÜÀÒ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÄÉ²ÃÅÐÏ¿´ü¸Â¤À¡£
¡¡º£Ç¯¡¢ÎãÇ¯¤ËÁý¤·¤Æ°ÜÀÒ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï2026Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ï2·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢6·î11Æü¤«¤é7·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î2026Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¤¿¸å¡¢8·î¤«¤é½©½ÕÀ©¡Ê¼ÂºÝ¤Ï²Æ½ÕÀ©¡Ë¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¤Ï¾º¹ß³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤·¤â¹ß³Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¾º³Ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¸½ºß¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê1.5ÇÜ¤Î½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂçÊª³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2001Ç¯¡¢¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¨¥¸¥à¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¥¨¥¸¥à¥ó¥É¤Ï10·î31Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢²ÃÆþ¸å¤Î5»î¹ç¤ò3¾¡1Ê¬1ÇÔ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢»ÄÎ±¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÎÅö»þ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¾ðÊó¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤Æ¤âÂ¿¤¯Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤é¤ÐÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤ä»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤â¤Ã¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤«¤éÁª¼ê¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÇÃæ»³ÍºÂÀ¤äÁêÇÏÍ¦µª¤È¤¤¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤òÀÑ¶ËÊä¶¯¤·¡¢º£Ç¯¤âÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ë³°¹ñÀÒÁª¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¸¶Ì÷¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï5Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¡Ê³°¹ñÀÒÁª¼ê¡Ë¸õÊä¤È¤Ï¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·ë¶É¡ÊÄ®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ë¡¢¤½¤Î¸õÊäÁª¼ê¤Ï¼éÈ÷¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«¡¢¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤¬º£¤³¤¦Èñ¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤°¤é¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î6¤«·î¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢º£¤¤¤ëÁª¼ê¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£5²¯¤È¤«10²¯»È¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£È¾Ç¯¤Ç¡ÊJ¥ê¡¼¥°¤Ë¡Ë´·¤ì¤Æ¡¢Íèµ¨¤ÎºÇ½é¤«¤é³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤Î¶¥Áè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡Í¥¾¡¤ä¾º³Ê¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ¸å¤ÎÍ¾ÎÏ¤È¤·¤ÆÀïÎÏ¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊºâÀ¯ÅªÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤°ÜÀÒ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ä®ÅÄ¤Ç¤âÌµÍý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌÀ¤é¤«¤À¡£¤µ¤é¤Ë6·î½é½Ü¡¢¸¶FD¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊÁª¼ê¤Î¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢8·î30¤Þ¤Ç¤Î¶¥Áè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡Ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï8·î30¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¤À¤«¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ËÊÌ¤Ëº£¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬8·îËö¤¢¤ë¤¤¤Ï9·î¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏºÇ°¤Ç¤â¤½¤Î»þ´ü¤Þ¤ÇÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È°ÊÁ°¤ËÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÁê¾ì¤è¤ê¤â¹â¤¤¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤àJ¥¯¥é¥Ö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£É¬Á³Åª¤Ë¹ñÆâ¤ÎÁª¼ê¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¯¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¿·³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î³ÍÆÀÍ½»»¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶FD¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿ïÊ¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÄ®ÅÄ¤¬¿·¤¿¤Ê¡ËÁª¼ê¤ò¼è¤ë¤È¡¢¡Êº£¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¡Ë¡Ø¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Ï½Ð¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡8·î7Æü¤Î»þÅÀ¤Ç6·î°Ê¹ß¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î7¿Í¡£·è¤·¤ÆÍ½»»¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤ÎÁª¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¹ß³Ê¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î°ÜÀÒ¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤âJ¥ê¡¼¥°¤Î³Æ»î¹ç¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î20Æü¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤ÈÁª¼ê¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤¤Àï¤¤¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤À¡£¡Ê¿¹²í»Ë / Masafumi Mori¡Ë