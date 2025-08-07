¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÇØ¸å¤Ë¡È¶¯Îõ°ãÏÂ´¶¡É¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤«¤â¡×¡¡ÆüËÜ¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥¥ã¥é¤È¤Î1Ëç¤ËÊÆ¼Â¶·¤¬¾Ð·â
ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤È¶¦±é
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÈÆüËÜÈ¯¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ÀïÁ°¡£¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÇØ¸å¤Ë3ÂÎ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¸ø¼°¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤¬¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¼Â¶·¤â¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤«¤â¡×¤È¾Ð·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê°ãÏÂ´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¹»Ò¤òÃ¦¤®¡¢¼«Ê¬¤Î¶»¤ËÅö¤Æ¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¹ñ²ÎÀÆ¾§Ãæ¤ÎÉ½¾ð¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£Ëè»î¹çÁ°¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¸÷·Ê¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÇØ¸å¤ËÊÂ¤ó¤À3ÂÎ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥¯¥í¥ß¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡¢¥Ó¥·¥Ã¤ÈÀ°Îó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHello Kitty and Friends Night¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¡£µå¾ì¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ä¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥«¥Ã¥×¤ä¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤¬·ã¼Ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¡ÈHello Doc¡ª¡É¡¡¥Ç¡¼¥Ö¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î°¦¾Î¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿Ê¸ÌÌ¤òÅº¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤È¼Â¶·¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¢Âç·¶ºÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤Þ¤Ç»£¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤«¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤â¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç·¶ºÀ¤À¤Í¡ª¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÊÖ¿®¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖJ-con Taiwan¡×¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¦¡¼µ¼Ô¤â¡Ö´°Á´Æ±°Õ¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¬¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤½¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë´°àú¤Ê¾ÈÌÀ¤Î²¼¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¤³¦Åª¿Íµ¤¤â¤Î¡£4·î¤Ë¤â»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë