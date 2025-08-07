sequence KYOTO GOJOの「The Taste of KYOTO 日本茶アフタヌーンティー」！抹茶ラテやほうじ茶など日本茶を楽しむメニューを
sequence KYOTO GOJO（シークエンス京都五条）の1階、バー&ダイニング「THE TASTE（ザ・テイスト）」より、京都の上質な茶葉を贅沢に使用した「The Taste of KYOTO 日本茶アフタヌーンティー」が登場。
玉露のウエルカムドリンクから始まり、抹茶ラテ、煎茶、玄米茶、ほうじ茶などを使用した華やかなスイーツとセイボリーが勢揃い。上質茶葉を味わう至福のひとときを。期間は2025年7月12日（土）から10月13日（月・祝）まで。
さまざまな茶葉の味わいが楽しめる華やかなアフタヌーンティー
京都五条通りに面した、開放的かつ和の美意識とモダンが融合した空間が広がるバー&ダイニング「THE TASTE（ザ・テイスト）」。上質感あふれる店内で楽しめるのは、京都が育む上質な茶葉の味わいが楽しめる、極上の日本茶アフタヌーンティー。
スイーツには「抹茶とラズベリーのタルト」や「抹茶とピスタチオのマカロン」、「ほうじ茶のバスクチーズケーキ」など、茶葉の個性を引き立てながらも深い味わいが堪能できるスイーツがラインナップ。奥深い香りと味わいに包まれる甘いひとときをどうぞ。
華やかに仕上げられたセイボリーも必見
セイボリーでは「季節野菜のキッシュパイ」をはじめ、「鴨と洋梨のコンポート トマトのピンチョス」、「ホタテ・タコ・エビのセビーチェサラダ」など、美しく彩り豊かに仕立てられたアイテムを用意。
さらに、京都老舗茶舗 福寿園 玉露のウエルカムドリンクに加え、20種類以上のフリーフロードリンクが時間無制限で楽しめるのがうれしい。
京都ならではの上質な茶葉をアレンジしたスイーツ＆セイボリーで、心落ち着くひとときを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
日常に寄り添う和モダンなラウンジで四季折々のアフタヌーンティーを堪能
五条駅より徒歩3分のライフスタイルホテル「sequence KYOTO GOJO」内にあるオールデイダイニング「THE TASTE」。烏丸通りに面した開放的な空間は、ゲストが心地よく過ごせるよう多様なシートを用意。ゆったりくつろげるソファで楽しむアフタヌーンティーや、黒毛和牛がメインのコースで記念日ディナーはいかが。
