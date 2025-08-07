「本当に信じられない存在だ」39号逆転2ラン&4回8K最速162.7キロの好投！大谷翔平の“独擅場”に米記者も驚くしかない
大谷が39号逆転2ランを放った(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間8月6日、本拠地でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。1点を追う3回一死二塁の第2打席でマシュー・リベラトレから10試合ぶりとなる39号逆転2ランを放った。
【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ラン
この一発で、日本人選手では、イチロー、松井秀喜に次ぐメジャー通算1000安打に到達した。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離440フィート（約134.1メートル）、打球角度は33度だった。
この日、投手として今季8度目のマウンドに上がり、4回2安打1失点8奪三振と好投。最速101.1マイル（約162.7キロ）を計測している。
