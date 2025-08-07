「本当に信じられない存在だ」39号逆転2ラン&4回8K最速162.7キロの好投！大谷翔平の“独擅場”に米記者も驚くしかない

大谷が39号逆転2ランを放った(C)Getty Images

　ドジャース大谷翔平が現地時間8月6日、本拠地でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。1点を追う3回一死二塁の第2打席でマシュー・リベラトレから10試合ぶりとなる39号逆転2ランを放った。

【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ラン

　この一発で、日本人選手では、イチロー松井秀喜に次ぐメジャー通算1000安打に到達した。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離440フィート（約134.1メートル）、打球角度は33度だった。

　この日、投手として今季8度目のマウンドに上がり、4回2安打1失点8奪三振と好投。最速101.1マイル（約162.7キロ）を計測している。

　ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで、「投手のショウヘイ・オオタニは101.1マイルを記録し、今日、100マイル以上を5球投げた」と投稿し、「打者のショウヘイ・オオタニは109.5マイルでボールを打ち砕き、センター方向に驚異の440フィートを記録した」と綴ると、「ドジャースのスーパースターは本当に信じられない存在だ」と驚愕した。

　大谷の名が刻まれた昨季の世界一を記念するチャンピオンリングが配布されたこの日、スタンドのファンを湧かせ、現地記者を驚かせる活躍を見せた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]