ファミリーマートでは「ハイキュー!!」とコラボレーションした「ファミマ×ハイキュー!! コラボ」を開催。

オリジナル描き下ろしビジュアルを使った限定グッズや日向と影山デザインのおまんじゅうが登場します☆

ファミマ×ハイキュー!! コラボ

キャンペーン開始日:2025年8月5日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗

ハイキュー!!の日に先駆けて、夏休みをテーマにした完全描き下ろしデザインの限定グッズや、人気キャラクターをイメージしたコラボ商品が登場。

人気キャラクターとのコラボ商品の発売やファミリーマートでしか手に入らない、描き下ろしデザインのオリジナルグッズがもらえる企画が楽しめます☆

さらに、期間中に対象のコラボ商品を購入し、ファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、キャンペーンオリジナルグッズが抽選で当たるプレゼント企画も実施。

また、キャンペーン限定グッズと一緒に楽しめる背景デザインや、思わず集めたくなる描き下ろしキャラカードを、店内のマルチコピー機「ファミマプリント」にて楽しめます。

ハイキュー!!日向・影山のおまんじゅうこしあん入り(2個入)

価格:172円(税込185円)

発売日:2025年8月5日(火)

発売地域:全国(北海道、沖縄県、TOMONYを除く)

ハイキュー!!日向・影山のおまんじゅうこしあん入り(2個入)は、ハイキュー!!の人気キャラクター日向と影山デザインのこしあん入りのおまんじゅうです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示

※数量限定の商品です。

対象商品を買うと、「ハイキュー!!」人気キャラクターのオリジナルグッズがもらえる

キャンペーン期間:2025年8月5日(火)〜2025年9月1日(月)

※景品が無くなり次第終了

キャンペーン期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、「ハイキュー!!」に登場する烏野高校、青葉城西高校、白鳥沢学園高校の人気キャラクターたちが描き下ろしビジュアルで登場するオリジナルデザイングッズがいずれか1個がもらえます☆

第1弾

キャンペーン期間:2025年8月5日(火)10:00〜※景品が無くなり次第終了

A4クリアファイル×4種類

烏野高校日向翔陽・影山飛雄、青葉城西高校及川徹・岩泉一、白鳥沢学園高校牛島若利・天童覚、全員集合の4種類。

表と裏でキャラクターがデザインされています。

クリアカード×6種類

烏野高校日向翔陽、烏野高校影山飛雄、青葉城西高校及川徹、青葉城西高校岩泉一、白鳥沢学園高校牛島若利、白鳥沢学園高校天童覚の6種類。

好きな景色と写真を撮って楽しめます☆

第2弾

キャンペーン期間:2025年8月19日(火)10:00〜※景品が無くなり次第終了

ダイカットステッカー×3種類

烏野高校日向翔陽・影山飛雄、青葉城西高校及川徹・岩泉一、白鳥沢学園高校牛島若利・天童覚の4種類。

キャラクラーがペアでデザインされています。

オリジナルグッズが当たる、ファミマのアプリ「ファミペイ」スタンプ企画

キャンペーン期間:2025年8月5日(火)〜2025年9月1日(月)

応募期間:2025年8月5日(火)〜2025年9月5日(金)

◎スタンプ2個

ファミマポイント500円相当:100名様

◎スタンプ5個

描き下ろし缶バッジ6個セット:50名様

◎スタンプ10個

描き下ろしアクリルボード:10名様

対象商品:こちらの販促物がついた商品が対象商品です。

キャンペーン期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまります。

スタンプをためて、コースに応募すると抽選でキャンペーン限定グッズが合計160名に当たります☆

「ファミマプリント」描き下ろしキャラカード

キャンペーン期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、「ハイキュー 」の描き下ろしキャラカード、重ねる背景を発売。

他商品と組み合わせて楽しめる背景や思わず集めたくなる描き下ろしキャラカードも登場します。

ハイキュー描き下ろしキャラカード

価格:L判:200円(税込)

発売期間:2025年8月5日(火)10:00〜9月1日(月)23:59

発売地域:全国のファミリーマート

販売方式:選択式

オリジナル描き下ろしビジュアルを使ったカード。

全4種の中から好きなデザインを印刷て楽しめます。

ハイキュー重ねる背景

価格:L判:200円(税込)

発売期間:2025年8月5日(火)10:00〜9月1日(月)23:59

発売地域:全国のファミリーマート

販売方式:選択式

対象商品を購入すると店頭でもらえるクリアカード2枚とぴったり重なる背景。

全6種類の中から好きなデザインを印刷できます。

「ハイキュー!!」コラボグッズを「ファミマオンライン」で発売

アクリルスタンドを「ファミマオンライン」限定で受注発売。

全種セットを購入すると、おまけ缶バッジが6種からランダムで1個ついてきます☆

ハイキュー!!アクリルスタンド各種

価格:1,637円(税込1,800円)

予約期間:2025年8月5日(火)10:00〜9月1日(月)23:59

販売方式:受注販売

オリジナル描き下ろしビジュアルを使った、ファミマオンライン限定販売のアクリルスタンド。

ハイキュー!!アクリルスタンド全種セット(缶バッジ付)

価格:9,091円(税込10,000円)

予約期間:2025年8月5日(火)10:00〜9月1日(月)23:59

販売方式:受注販売

オリジナル描き下ろしビジュアルを使った、ファミマオンライン限定販売のアクリルスタンド6種セット。

缶バッジ全6種のうち、ランダムで1個ついてきます。

オリジナル描き下ろしビジュアルを使った限定グッズや日向と影山デザインのおまんじゅうが楽しめる☆

「ファミマ×ハイキュー!! コラボ」は2025年8月5日(火)より全国のファミリーマート約16,300店舗にて販売です。

※画像はイメージです。

※対象商品は店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※景品は、なくなり次第終了となります。

©古舘春一/集英社・「ハイキュー 」製作委員会

