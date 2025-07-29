「PlayStation Store」にて「PS Storeサマーセール」第2弾が7月29日より開催
ソニー･インタラクティブエンタテインメントは、オンラインストア「PlayStation Store」にて開催されている「PS Storeサマーセール」第2弾を7月29日より開催した。開催期間は8月13日まで。
本セールでは、対象のダウンロードタイトルを特別価格で販売している。ラインナップには「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」、「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii デラックス・エディション」、「SILENT HILL 2 デラックスエディション」などが登場。
「PS Storeサマーセール第2弾」ラインナップ（一部）
ドラゴンクエストIII そして伝説へ…
通常価格：7,678円
セール価格：4,990円（35％オフ）
□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」
龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii デラックス・エディション PS4 & PS5
通常価格：8,690円
セール価格：5,648円（35％オフ）
□「PlayStation Store」の「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii デラックス・エディション PS4 & PS5」
SILENT HILL 2 デラックスエディション
通常価格：9,790円
セール価格：4,895円（50％オフ）
□「PlayStation Store」の「SILENT HILL 2 デラックスエディション」
FINAL FANTASY VII REBIRTH
通常価格：9,878円
セール価格：5,926円（40％オフ）
□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY VII REBIRTH」
Call of Duty: Black Ops 6 - 秘蔵版
通常価格：13,400円
セール価格：8,710円（35％オフ）
□「PlayStation Store」の「Call of Duty: Black Ops 6 - 秘蔵版」
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(C) SUGIYAMA KOBO
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