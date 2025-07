【PS Storeサマーセール第2弾】 開催期間:7月29日~8月13日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、オンラインストア「PlayStation Store」にて開催されている「PS Storeサマーセール」第2弾を7月29日より開催した。開催期間は8月13日まで。

本セールでは、対象のダウンロードタイトルを特別価格で販売している。ラインナップには「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」、「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii デラックス・エディション」、「SILENT HILL 2 デラックスエディション」などが登場。

「PS Storeサマーセール第2弾」ラインナップ(一部)

ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

通常価格:7,678円

セール価格:4,990円(35%オフ)

□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii デラックス・エディション PS4 & PS5

通常価格:8,690円

セール価格:5,648円(35%オフ)

□「PlayStation Store」の「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii デラックス・エディション PS4 & PS5」

SILENT HILL 2 デラックスエディション

通常価格:9,790円

セール価格:4,895円(50%オフ)

□「PlayStation Store」の「SILENT HILL 2 デラックスエディション」

FINAL FANTASY VII REBIRTH

通常価格:9,878円

セール価格:5,926円(40%オフ)

□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

Call of Duty: Black Ops 6 - 秘蔵版

通常価格:13,400円

セール価格:8,710円(35%オフ)

□「PlayStation Store」の「Call of Duty: Black Ops 6 - 秘蔵版」

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

(P) SUGIYAMA KOBO

(C)SEGA

(C)Konami Digital Entertainment

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology (C) 1999-2024 Id Software, Inc.