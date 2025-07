Android 13＆ChatGPT搭載で車内がもっとスマートに！OTTOCAST「OTTOCAST NANO」

OTTOCASTは、Android 13搭載、8GB+128GBの高性能AI Boxが進化した次世代AIカーデバイス「OTTOCAST NANO」を2025年5月12日(月)より販売中。

OTTOCAST「OTTOCAST NANO」

OTTOCASTは、Android 13搭載、8GB+128GBの高性能AI Boxが進化した次世代AIカーデバイス「OTTOCAST NANO」を2025年5月12日(月)より販売中です。

2025年7月31日(木)までAmazonにて期間限定セールを開催しています。

OTTOCAST(オットキャスト)は、Android 13を搭載した高性能車載用スマートデバイス「OTTOCAST NANO(ナノ)」をAmazon.co.jpにて販売中です。

この製品は、純正の有線CarPlay対応車にUSBで接続するだけで、ワイヤレスCarPlay/Android Autoへの切り替えを実現するほか、YouTubeやNetflixなどのアプリが使用可能な“車載用タブレット”として、車内エンターテインメントの新たなスタイルを提案します。

■OTTOCAST NANO(オットキャスト ナノ)8つの主な特長

(1) 有線CarPlay/Android Autoをワイヤレス化。

日本で使える主要アプリにも幅広く対応

OTTOCAST NANOは、純正の有線CarPlay対応車にUSB接続するだけで、ワイヤレス化を実現する高性能スマートAIボックスです。

さらに、Android 13ベースのオープンプラットフォームを採用し、LINE、Yahoo!地図、YouTube、Netflix、U-NEXT、AbemaTV、TikTok Japanなど、日本国内でよく利用されている95%以上のアプリを自由にインストール・使用可能。

駐車中の動画視聴、待機中のライブ配信チェック、ナビ中のグルメ検索など、車内の過ごし方を革新します。

技適認証(R201-250143)も取得済みで、安心・安全に使えます。

日本国内95%以上の主要アプリに対応。

LINE・Netflix・YouTubeも自由に使える

(2) AIロボット風デザインが車内を楽しく演出。

ChatGPTとの連携も可能

本製品は、AIキャラクターが前面のミニディスプレイ上で「聞く・笑う・話す・考える」など多彩な表情を見せる、個性的なロボット型デザインを採用。

時計表示や音楽ビジュアライザーなどの「ダッシュ表示機能」も充実しており、車内を自分好みにカスタマイズ可能です。

また、ChatGPTとの連携により、「近くの人気レストランを教えて」「おすすめのデートスポットは?」など、ドライブ中の会話サポートも楽しめます。

個性ダッシュボード登場!自分好みにカスタマイズ

(3) 高性能Qualcommチップ&8GB+128GBの大容量。

圧倒的な処理性能と保存力

最新のQualcomm「QCM6225」チップを搭載し、前世代機と比べて35%以上のパフォーマンス向上を実現。

8GB RAM + 128GBストレージの大容量設計により、複数アプリの同時起動や高画質な動画コンテンツの保存もストレスなく行えます。

高負荷環境でも快適な動作を維持し、車載エンタメをよりスムーズに。

大容量メモリ&ストレージ:8GB+128GBで快適な動作と安心

(4) Wi-Fi6対応&デュアルBluetooth。

複数機器同時接続でも安定通信

高速かつ安定した通信を支えるWi-Fi6(5GHz)に対応。

さらに、Bluetooth 5.1/5.0のデュアルBluetooth構造により、スマートフォンと接続しながら、Bluetoothオーディオやリモコンなどの機器も同時に接続可能です。

複数デバイスとの同時通信でも干渉が少なく、車内の利便性を一層向上させます。

独自チップ・高精度GPS・デュアルBluetoothで快適ドライブを実現

(5) 静電気にも強く、耐久性抜群。

業界基準を超えるESD耐性を実現

Nanoは、GB/T 17626.2(IEC 61000-4-2準拠)に基づく国際的な静電気放電(ESD)耐久試験に合格しており、乾燥する季節やUSB抜き差しが多い車内でも安定動作を実現します。

一般的な車載機器と比較して静電気への耐性が高く、チップや回路の劣化を抑える設計により、長期間にわたって安心して使用できます。

インターネット接続:Wi-FiまたはクラウドSIMで常に快適

(6) QZSS対応の高精度GPS搭載。

日本の都市環境に最適なナビ体験

日本の準天頂衛星「みちびき(QZSS)」に対応した高精度GPSを搭載しており、高層ビルが多い都市部でもズレのない正確なナビゲーションを提供。

日本特有の複雑な道路環境に合わせた最適なルート案内を実現します。

さらに、グローバル4G通信とクラウドSIMにも対応しており、SIMカードなしでも国内外で快適にネット接続可能(※1GB無料クラウド通信付き)。

車載エアコンの風を活かした冷却設計で安定性アップ

(7) 放熱設計とアンテナ配置を両立。

小型車にもやさしい取り付け設計

本体はエアコン吹き出し口に取り付ける仕様で、走行中の風を活かして内部の高性能CPUを効率的に冷却。

さらに、この設置位置はアンテナ受信にも有利な構造となっており、通信安定性の向上にも寄与しています。

軽自動車やコンパクトカーなど、スペースに限りがある車種でも美しく設置でき、見た目と機能性を両立。

カスタマイズ可能な直感的UI:車内のディスプレイを自分好みに

(8) OttoDrive2.5で常に進化。

誰でも簡単に使えるユーザーインターフェース

Android13ベースで開発された独自UI「OttoDrive2.5」は、直感的な操作性と高い視認性を両立。

UIレイアウトも自由にカスタマイズ可能で、分割画面機能(5:5/3:7/7:3)によりナビと音楽、通話などの同時利用も快適です。

さらにOTA(オンラインアップデート)にも対応しており、新機能や性能改善を自動で受け取り、常に最新の状態で楽しめます。

3つのシステムを自由に切替可能。

Apple/Android両対応で快適操作

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Android 13&ChatGPT搭載で車内がもっとスマートに!OTTOCAST「OTTOCAST NANO」 appeared first on Dtimes.