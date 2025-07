【PS5特典キャンペーン】 キャンペーン期間:7月11日~7月24日

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、全国のプレイステーション取扱店のECサイトにて、PS5本体購入で「Call of Duty: Black Ops 6」が付属する特典キャンペーンを7月11日より7月24日まで開催する。

「Call of Duty: Black Ops 6」は、90年代初期を舞台にしたFPS。本キャンペーン期間中では、対象のPS5/PS5 Pro本体のいずれか1台を購入することで、PS5版「Call of Duty: Black Ops 6」のダウンロード版プロダクトコードが特典として受け取れる。

キャンペーン概要

キャンペーン期間

【CoD:BO6】

7月11日~7月24日

キャンペーン対象商品

・PlayStation 5 Pro (CFI-7000B01)

・PlayStation 5 (CFI-2000A01)

・PlayStation 5 デジタル・エディション (CFI-2000B01)

・PlayStation 5 DualSense® ワイヤレスコントローラー ダブルパック (CFIJ-10018)

・PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense® ワイヤレスコントローラー ダブルパック (CFIJ10019)

<特典ソフトウェア>

・PS5用「Call of Duty: Black Ops 6」(ダウンロード版プロダクトコード)

(コード引き換え有効期限:2027年12月31日)

※プロダクトコードは既に「Call of Duty: Black Ops 6」ダウンロード版をお持ちのアカウントでは引き換えできません。本タイトルは「CERO Z : 18 才以上のみ対象」のため、18歳未満の方のアカウントでは引き換えできません。

※このプロダクトコードは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境と PlayStation Network のアカウントが必要です。システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。プロダクトコードは1アカウントにつき1回しか利用できません。

キャンペーン実施予定のECサイト

※五十音順

・Amazon.co.jp

・イオンスタイルオンライン

・エディオン ネットショップ

・ゲオオンラインストア

・コジマネット

・Joshin web ショップ

・ソフマップ・ドットコム

・ノジマ ノジマオンライン

・ビックカメラ.com

・ふるいちオンライン

・ヨドバシカメラ ヨドバシドットコム

・楽天ブックス

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology (C) 1999-2024 Id Software, Inc.