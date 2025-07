横開きな新フォルダブルスマホ「Galaxy Z Flip7」が登場!日本では8月1日に発売

Samsung Electronics(以下、Samsung)は9日(現地時間)、アメリカ・ニューヨーク ブルックリンおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked July 2025: The Ultra Experience Is Ready To Unfold」を開催し、新しいフォルダブルスマートフォン(スマホ)「Galaxy Z Fold7」および「Galaxy Z Flip7」、スマートウォッチ「Galaxy Watch8」および「Galaxy Watch8 Classic」、「Galaxy Watch Ultra (2025)」などを発表しました。

このうちのGalaxy Z Flip7はアメリカや韓国などの1次販売国・地域で2025年7月23日(水)に発売され、発売に先立って7月9日(水)より予約受付が実施されており、価格は欧州では1,199ユーロ(約206,000円)からとなっています。また日本でもオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)「Galaxy Z Flip7(型番:SM-F766Q)」が2025年8月1日(金)に発売され、発売に先立って7月17日(木)9時より予約受付が実施されます。Galaxy Z Flip7 SM-F766Qの販路は公式Webストア「Samsung オンラインショップ」およびGalaxyブランドの世界最大級の旗艦店/ショールーム「Galaxy Harajuku」、体験スペース「Galaxy Studio Osaka」に加え、初のAmazon.co.jpやヨドバシカメラ、ビックカメラでも同時発売となります。価格(金額はすべて税込)はオープンながらも市場想定価格およびSamsung オンラインショップでは256GBモデルが164,800円、512GBモデルが182,900円で、本体色はどちらのモデルもブルー シャドウおよびジェット ブラック、コーラル レッドに加え、Samsung オンラインショップ限定カラーとしてミントの合計4色展開となるとのこと。なお、現時点では正式に発表されていませんが、すでに[https://s-max.jp/archives/1836512.html[紹介]]しているように日本向けはメーカー版以外にもNTTドコモ版やau版、SoftBank版も存在しており、これらの機種も順次正式に発表される見込みです。またSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンが「発売記念 予約キャンペーン」を実施し、対象期間に日本向けGalaxy Z Flip7を予約して購入し、購入した製品にプリインストールされている「Samsung Member」アプリから応募するともれなくモバイルバッテリーがプレゼントされます。さらにSamsung オンラインショップ限定で2025年7月31日(木)まで「同時購入割引キャンペーン」が実施され、Galaxy Z Flip7と対象商品を同時に購入すると最大50%OFFとなり、対象製品と割引率はGalaxy Z Flip7の純正アクセサリーが50%OFF、Galaxy Buds3と「Galaxy Bugs3 Pro」が15%OFF、Galaxy Watch8シリーズやGalaxy Watch Ultra (2025)、タブレット「Galaxy Tab S10 Ultra」および「Galaxy Tab S10+」が10%OFFとなります。その他、Galaxy Z Flip7などの新製品の実機を実際に手に取って体験できる展示をGalaxy HarajukuおよびGalaxy Studio Osakaにて7月10日(木)より実施するほか、期間限定の特設イベント「Galaxy Pop-up Studio Yodobashi Akiba」が7月10日(木)から7月16日(水)まで実施され、さらに体験スペース「Galaxy Studio Yodobashi Akiba」および「Galaxy Studio Yodobashi Umeda」が7月17日(木)よりオープンするということです。さらにこれまでGalaxy Harajukuのみで実施されていた店頭修理がGalaxy Studio Osakaでもオープン予定となっていますGalaxy Z Fold7はSamsungの折り畳めるディスプレイを搭載したフォルダブルスマホのうちの縦折り型「Galaxy Z Flip」シリーズの第6世代で、これまでの同シリーズとコンセプトは同じで縦折りで内側に折り畳めるメインディスプレイを搭載し、開いた状態では普通のスマホサイズとして使え、閉じるとコンパクトに持ち歩けるようになっており、新たにチップセット(SoC)がSamsung Semiconductor製「Exynos 2500(型番:S5E9955)」となってスペックアップしています。これにより、圧倒的なパフォーマンスですべての人に唯一無二の体験を提供し、新たに「Galaxy AI」に対応することで「AIズーム」や「AIスケッチ」、「ポートレートスタジオ」などに対応してさらに生産性や効率化が向上しています。引き続いて防水(IPX8準拠)や直径1.0mmの固形物まで内部に侵入しない防塵(IP4X準拠)に対応しており、ヒンジは折りたたむときのストレスを均等に分散してメインディスプレイの完全性を保護するために再設計され、水滴デザインでマルチレース構造の「Armor FlexHinge」をなり、折りたたんだ状態でメインディスプレイがより緩やかに折り曲げられるようになったため、より折り目が付きにくく目立ちにくくなっているとのこと。また外観は防水構造が改良されて画面の周りの縁(ベゼル)が最も薄くなり、最適化された回路基板やスリムな主要部品などによってより薄くなり、サイズは閉じた時で約85.5×75.2×13.7mm、開いた時で約166.7×75.2×6.5mm、質量は約188gとなりました。なお、カバーディスプレイは強化ガラス「Gorilla Glass Victus 2」(Corning製)で覆われ、折りたたんだ状態の背面もGorilla Glass Victus 2で傷が付きにくく割れにくくなっており、側面などのフレームは引き続いて落下や傷に強いアーマーアルミニウム素材が用いられています。画面は内側のメインディスプレイがアスペクト比9:22の約6.9インチFHD+(1080×2640ドット)有機EL「Foldable Dynamic AMOLED 2X」(約426ppi)、外側のカバーディスプレイが約4.1インチ720×748ドット有機EL「Super AMOLED」(約306ppi)を搭載し、内・外側ともに1〜120Hzアダプティブリフレッシュレート(可変)に対応し、明るさはさらに向上してピーク輝度が2600nitsとなっています。カメラの構成は以下の通りで、最先端の「ProVisual Engine」によって写真や動画が最適化され、10bit HDR動画の撮影も可能となりました。<フロントカメラ(インカメラ)>・約1000万画素CMOS(1画素1.22μm)+広角レンズ(F2.2、焦点距離23mm)<リアカメラ(アウトカメラ)>・約5000万画素CMOS(1画素1.0μm、4in1、Dual Pixel PDAF)+広角レンズ(F1.8、焦点距離23mm、光学2倍ズーム、OIS)・約1200万画素CMOS(1画素1.12μm)+超広角レンズ(F2.2、画角123°、焦点距離12mm)さらにバッテリーはGalaxy Z Flip6の4000mAhから4300mAhに増加し、Flipシリーズ史上最大容量となり、1回の充電で動画再生時間が最大31時間と長く続くようになっているとのこと。その他にもUSB Type-C端子や急速充電(最大25W)、ワイヤレス充電(最大15W)、ワイヤレスリバースチャージ(最大4.5W)、顔認証、側面指紋認証、AKGによってチューニングされたデュアルステレオスピーカー、Dolby Atmos、位置情報取得(A-GNSS:GPS・GLONASS・Galileo・BDS・QZSSなど)、緊急速報メール、加速度センサー、気圧センサー、光センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、地磁気センサー、ホールセンサーなど。通信面ではWi-Fi 7に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(2.4および5、6GHz)の無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth 5.4、NFC Type A/Bに対応し、日本向け製品はおサイフケータイ(FeliCa)にも対応しており、SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが1つとデュアルeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)をサポートし、携帯電話ネットワークは5G NR方式のSub6に対応しています。OSはAndroid 16をベースにした独自ユーザーインターフェース「One UI 8.0」がプリインストールされており、7世代のOSバージョンアップをサポートするとしています。更新中

記事執筆:memn0ck

