新会長に数学者、若山正人氏を選任！日本数学検定協

日本数学検定協会は、2025年6月14日に開催しました評議員会において、甘利俊一会長の任期満了により、同日付けで評議員を任期満了で退任した若山正人を会長に選任しました。

あわせて会長を退任された甘利俊一氏を名誉会長に選任しましたので、発表しました(名誉会長の選任は一松信氏(京都大学 名誉教授)に次いで2人め)。

この協会は、1999年の設立以来、数学の重要性を広く国民のみなさまに啓発し、数学検定事業やビジネス数学事業、出版および情報提供事業、学術研究事業など幅広く公益事業を展開してきました。

近年では、「信頼性と有用性が高く、学習指針として広く認められる数学に関する検定事業を実施し、得られた知見を社会に還元することを通じて、世界中の人々の生涯にわたる数学への興味喚起と数学力の向上に貢献すること」を事業目的に掲げ、「検定事業者から人財育成プロデュース事業者への変革」に取り組んでいます。

昨今の教育においては、数理・データサイエンス・AI分野の急激な成長、国際化の進展など、外部環境の多様な変化が急速に進んでおり、次代を担う人材の育成が喫緊の課題となっています。

■新会長 プロフィール

氏名 :若山正人

生年月日:1955年11月6日

最終学歴:広島大学大学院理学研究科博士後期課程数学専攻(理学博士:1985年3月)

現職:

2025年〜 ZEN大学 学長

2021年〜 NTT基礎数学研究センタ 統括・数学研究プリンシパル

2020年〜 九州大学名誉教授

2020年〜 理化学研究所 iTHEMS 特別顧問・科学アドバイザー

主な職歴

1997年〜2019年 九州大学教授

2009年〜2019年 九州大学主幹教授

2006年〜2010年 九州大学数理学研究院長・大学院数理学府長

2010年〜2014年 九州大学副学長・高等教育開発センター長

2011年〜2014年 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所所長

2014年〜2019年 九州大学理事・副学長

2014年〜2021年 アジア・パシフィック産業数学協会会長

2020年〜2021年 東京理科大学副学長・教授

2020年〜2023年 科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロー

主な実績:

日本初の産業数学の研究所である九州大学マス・フォア・インダストリ研究所(2011年)、アジア・パシフィック産業数学協会(2014年)などの創設を牽引。

また、文部科学省 科学技術・学術審議会 数学イノベーション委員会主査を2014年より2期5年間、文化庁文化審議会委員などを務めるほか、経済産業省が主導した懇談会報告書『数理資本主義の時代』の取りまとめ等を務める。

現在、外務省 科学技術外交推進会議委員、内閣府ムーンショットプログラム数理科学分科会主査等に従事。

研究においては、2020年に提案した非可換調和振動子の研究を通じ、量子光学・量子情報理論の基本モデルに存在する表現論・整数論・幾何学構造の発見や数学解析など、100編余りの論文を公刊。

◆会長就任にあたって

会長 若山正人

「今回、公益財団法人日本数学検定協会の会長に就任することとなり、大変光栄に存じます。

情報化社会の進展、とくにAIによる大社会変革が確実視される今日、教育を取りまく環境も急速に変化しています。

デジタルテクノロジーも活用しながら、子どもたち一人ひとりに算数・数学に最適で楽しい学びを届けることが私たちの使命です。

これまでの経験を活かし、協会一丸となって未来の教育の充実に取り組むとのことです。」

