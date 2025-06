直接持ち込みやすい駅近店舗！MY SUITCASE広島駅前店

スーツケース修理専門店「MY SUITCASE」は、中国地方初の拠点となる「MY SUITCASE広島駅前店」を2025年6月1日(日)にオープンしました。

MY SUITCASE広島駅前店

開店日 : 6月1日(日)

所在地 : 〒732-0052 広島県広島市東区光町1-11-5 チサンマンション広島1F

アクセス: JR山陽本線「広島」駅 徒歩3分

営業時間: 平日・土日祝 10:00〜19:00

定休日 : 木曜日

店舗の特徴

*JR山陽本線広島駅徒歩3分の好立地

お客様の「運ぶ手間」や「郵送の負担」を軽減するため、MY SUITCASEは直接持ち込みやすい駅近店舗にこだわっています。

特に、中国地方初の拠点となる広島駅前店は、JR山陽本線広島駅より徒歩わずか3分とアクセス抜群。

新幹線・JR出口から近く、旅行や出張前後の利用に最適です。

*メーカー保証対象外のボディ修理にも対応

MY SUITCASEはスーツケース修理の専門業者です。

広島駅前店には、ボディの割れや塗装といった難易度の高い修理を得意とする熟練スタッフが在籍。

これにより、メーカー保証の対象外となることが多いボディ破損やノーブランド品に対しても、幅広く対応が可能です。

*丁寧で細やかな接客

広島駅前店には、女性スタッフも在籍しています。

お客様の細やかなニーズにもお応えできるよう、女性ならではの視点を活かし、丁寧なヒアリングとサービスの提供を心がけています。

性別問わず、安心して相談出来ます。

