《ホグワーツ行ってきた》

6月10日、自身のInstagramで黒髪に黄色のカチューシャ、丸メガネ姿でティーカップを持つ写真を投稿したのは、歌手・西野カナだ。活動再開から約1年、平成の歌姫の激変ぶりにファンは驚きの声をあげている。

「西野さんといえば“ラブソングの女王”として、等身大の恋愛をテーマにした楽曲で10〜20代の若い女性の心を掴んできました。まさにカリスマ的な人気を誇り、2008年にデビューしてからわずか2年後には『NHK紅白歌合戦』に初出場を飾り、9年連続でパフォーマンスを披露。2019年に一般男性との結婚と活動休止を発表してからは、約5年半にわたり沈黙を続けてきました。

平成を代表するアーティストの1人である西野さんの特徴は、金髪とパッチリとした垂れ目メイクに小花柄ワンピースにカンカン帽子。“甘ギャル”テイストはまさに西野さんの代名詞でしたね。そんな彼女に憧れて真似をする女子も続出し、社会現象になっていました。

しかし、結婚・出産を経て電撃復活した彼女の現在は別人と間違えるほどナチュラル仕様になっており、“令和風”にアップデートした印象です」(芸能記者)

X上では、かつての歌姫の変身ぶりに時代の流れを感じるファンで溢れている。

《西野カナ36歳でめっちゃ痩せてるし腹筋あるし6年前の最後のギャルとは違って黒髪で清楚になって雰囲気も顔もめっちゃ好きだわな》

《西野カナ どうした いつの間にか見た目が全然変わってるぞ 髪が黒髪になってる》

《西野カナってその時代の流行りの可愛いになり続けてる気がする》

そんな西野は復帰早々に2024年の大晦日におこなわれた「NHK紅白歌合戦」に復活。以前と変わらないパフォーマンスをやり遂げた。

「2024年6月の復帰発表と同時に、7月には新曲『EYES ON YOU』、9月にミニアルバム『Love Again』のリリースが公表され、西野さんらしい恋愛を題材とした曲は、彼女の“完全復活”を裏付けるものでした。

すでに、いま最もチケットが入手困難なアーティストのひとりになっています。4月に封を切った全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour』はチケット販売開始直後に完売。6月21日、22日に埼玉県で追加公演が決まったほどで、平成当時の『西野カナ世代』が駆けつけているようです。すでに業界内では2025年の紅白有力候補として名前があがっていますよ」(芸能ジャーナリスト)

“令和のカリスマ”として大復活だ。