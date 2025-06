2025年6月11日(水)から6月13日(金)に千葉県千葉市の幕張メッセで開催された、アプリと関連ビジネスの専門イベント「APPS JAPAN」(アプリジャパン)は、2026年から名称を「AI NATIVE EXPO」に変更し、リニューアルします。

AI NATIVE EXPO

会期:2026年6月10日(水)〜6月12日(金)

会場:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催:AI NATIVE EXPO 実行委員会

運営:株式会社ナノオプト・メディア

「APPS JAPAN」は、スマートフォンアプリ市場が急拡大した2014年から10年以上にわたり、モバイルアプリ開発とアプリビジネスの最前線を共有するイベントとして開催を重ねてきました。

一方、時代は生成AIと大規模言語モデル(LLM)の出現によって、ユーザー体験の構築方法における大きな転換期を迎えています。

コード生成からUI自動生成、感情認識によるリアルタイム・パーソナライゼーションまで、AIは開発・デザイン・運用のあらゆるレイヤーに溶け込み、プロダクトの在り方そのものを再定義し始めました。

さらに、マルチモーダルAIやエッジ推論の普及、MCPなどインターオペラビリティ標準の整備、そして「責任あるAI」に対する法規制の強化によって、市場は“AIネイティブ”へのシフトを加速させています。

このような変化に合わせ、2026年、「APPS JAPAN」のレガシーを継承しつつ、AIが組み込まれた新しいユーザー体験時代のプラットフォームを共有する場の創出を目的に、「AI NATIVE EXPO」として進化させ、開催します。

■主な出展対象分野

・生成AIプラットフォーム/API/ツールキット

・UI/UX自動生成・Design Ops

・感情認識AI・マルチモーダル生成AI(画像・映像・音声)

・AIインターオペラビリティ/MCP対応

・テスト自動化・モニタリング

・AIOps/MLOps/LLMOps

・セキュリティ・ガバナンス・Responsible AI

・XAI

・AIプロダクトマネジメント支援

・プロンプト設計支援ツール

・ノーコード/ローコードAI開発など

