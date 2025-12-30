»é¼Á°Û¾ï¾É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ï·ì±ÕÃæ¤Î»é¼Á¤Ç¤¢¤ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤äÃæÀ»éËÃ¤Ë°Û¾ï¤¬¤ß¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡Ê°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡Ë¤äÃæÀ»éËÃ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡ÊÁ±¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤êÆ°Ì®¹Å²½¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ°Ì®¹Å²½¤È¤Ï·ì´É¤ÎÊÉ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ä·ìÀò¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ·ì´É¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¹¿´¾É¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ï¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¡©
»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ë¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»é¼Á°Û¾ï¾É¤òµ¿¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¡©
´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¸¡ºº¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¡¢·ì±ÕÃæ¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤äÃæÀ»éËÃ¤ÎÇ»ÅÙ¤òÂ¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»é¼Á°Û¾ï¾É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÇÃÇ´ð½à¤ÏÉ½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»é¼Á°Û¾ï¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¿140mg/dL°Ê¾å ¡Ê120-139mg/dL¤Ï¶³¦°è¡Ë
HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¿40mg/dLÌ¤Ëþ
ÃæÀ»éËÃ150mg/dL°Ê¾å¡Ê¶õÊ¢»þ¡Ë¡¿175mg/dL°Ê¾å¡Ê¿ï»þ¡Ë
non-HDL¥³¥ì¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡¿170mg/dL°Ê¾å ¡Ê150-169mg/dL¤Ï¶³¦°è¡Ë
¤Þ¤¿Æ°Ì®¹Å²½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÂ¾¤ÎÉÂµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò·ì±Õ¸¡ºº¤äÇ¢¸¡ºº¡¢·ì°µÂ¬Äê¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
»é¼Á°Û¾ï¾É¤ÏÀ¸³è½¬´·¤äÂÎ¼Á¤¬´ØÍ¿¤·¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¥³¥ì¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬¹â¤¤Êý¤ä¡¢Â¾¤ÎÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç»é¼Á°Û¾ï¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ç¤Ê¤¤¤«¤â·ì±Õ¸¡ºº¤äÇ¢¸¡ºº¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ÎÄøÅÙ¤ä¿´Â¡¤Î¹çÊ»¾É¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤äÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»é¼Á°Û¾ï¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡©
¼£ÎÅ¤ÎÌÜÅª¤ÊÆ°Ì®¹Å²½¤Ë¤è¤ë¹çÊ»¾É¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤´¤È¤Ë¥³¥ì¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤äÃæÀ»éËÃ¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸ÃÍ¤ÏÇ¯Îð¤äÀÊÌ¡¢Ê»Â¸¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ê¤É¤«¤é·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤È¡¢¥³¥ì¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤äÃæÀ»éËÃ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ç¡¢¶Ø±ì¤äÂ¿ÎÌ¤Î°û¼ò¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡¢¿©»ö¤Ç¤ÏÅ¬Àµ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÝ¼èÎÌ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤äË°ÏÂ»éËÃ»À¡ÊÆù¤äÆýÀ½ÉÊ¤Î»éËÃ¡¢¥Ñ¡¼¥àÌý¤Ê¤É¡Ë¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Äê´üÅª¤Ë±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜ»ØÆ³¤ä±¿Æ°»ØÆ³¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Î¤ß¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤äÃæÀ»éËÃ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÌô¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Ìô¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¼ïÎà¤ÎÌô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
[Ê¸¡§ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¡À¤ÎÉ ÂÙ]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¦À¤ÎÉ ÂÙ¡Ê¤»¤é ¤ä¤¹¤·¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£½é´ü¸¦½¤¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤äÃÏ°è¤Î±¿Æ°ÎÅË¡»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤ÎÎ×¾²¡¢¶µ°é¡¢¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¹â¹»Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Î°å»ö°Ñ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£±¿Æ°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÇÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ÜÀß¤Î°åÎÅÂÎÀ©À°È÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£