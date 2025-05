法廷でのEpic GamesとAppleの激しい対立により、2020年からiPhoneにインストールできなくなっていた人気オンラインゲームの「フォートナイト」が、アメリカのApp Storeで配信を再開したことが報じられました。Fortnite is finally back on US iPhones | The Vergehttps://www.theverge.com/news/661290/fortnite-ios-iphone-epic-games-back-apple-app-store

フォートナイトの公式X(旧Twitter)アカウントは2025年5月21日に、「フォートナイトがアメリカのApp Store(iPhoneとiPad)に復活しました。ヨーロッパではEpic Games StoreとAltStoreでも配信中です!まもなく検索結果に表示されるようになります!」と発表しました。Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOも「皆さん、私たちは帰ってきました」と投稿しています。アメリカのApp Storeを確認すると、確かにフォートナイトの配信ページがありました。Fortnite on the App Storehttps://apps.apple.com/us/app/fortnite/id6483539426ただし、日本からはまだダウンロードできませんでした。Appleは2020年8月に、フォートナイトのアプリ内決済システムが規約違反にあたることを理由に、ゲームをApp Storeから削除しました。これに対し、Epic GamesはApp Storeを通じた決済に課される最大30%の手数料は法外であり、独自の決済システムを認めないのは独占禁止法(反トラスト法)違反だとして、Appleを提訴しました。長年にわたる係争の末、Epic GamesはAppleが外部決済から手数料を徴収したり、アプリの開発者がユーザーを外部決済に誘導するのを妨げたりしてはならないとの判決を勝ち取りました。これを受けて、Epic Gamesは2025年5月9日にフォートナイトをApp Storeに復活させる手続きを行いましたが、Appleがなかなか承認しないため、業を煮やしたEpic Gamesが裁判所に申し立てを行っていました。AppleがフォートナイトをApp Storeで承認しないのでEpicが裁判所に申し立て、承認拒否は法廷侮辱行為だと主張 - GIGAZINEフォートナイトでは、2025年5月から映画「スターウォーズ」シリーズをテーマとしたシーズンがスタートしており、配信が再開されたiOS版フォートナイトでは、ゲーム内通貨のV-Bucksの購入にEpic Games Storeを選ぶと、20%のボーナスが付くと表示されるとのこと。スウィーニー氏は「モバイル競争の開放に向けた取り組みを最初から支持してくださった皆様、そして#FreeFortniteの取り組みに感謝いたします」とコメントしました。