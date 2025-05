【PC版「Stellar Blade」】 6月12日 発売予定 価格:未定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PC用アクション「Stellar Blade(ステラーブレイド)」を6月12日に発売する。価格は未定。

【Stellar Blade - PC Features Trailer | PC Games】

本作はシューティングRPG「勝利の女神:NIKKE」などで知られる、韓国のSHIFT UPが手掛ける作品で、PS5版が2024年4月26日に発売された。この発売から約1年を経て、PC版が発売される形となった。

PC版はNVIDIA DLSS 4による解像度スケーリングとフレーム生成、NVIDIA DLAAによる画像強化、NVIDIA Reflexによる遅延軽減機能など、グラフィックスが強化。さらに21:9のウルトラワイドおよび32:9のスーパーウルトラワイド解像度にも対応する。

このほか、ボスチャレンジが追加される予定で、これをクリアするとロイヤルガードスーツが入手可能。アップデート後は25種類のナノスーツが収集できるようになり、こちらはPS5版でも配信予定となっている。

