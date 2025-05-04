ヘラクレスvsフェイエノールト スタメン発表
[5.3 オランダ・エールディビジ第31節](ポルマン・スタディオン)
※25:45開始
<出場メンバー>
[ヘラクレス]
先発
GK 1 F. de Keijzer
DF 2 M. Benita
DF 4 D. Mirani
DF 24 I. Mesík
DF 39 M. Rots
MF 8 マリオ・エンゲルス
MF 13 ヤン・ジャンブーレク
MF 14 B. De Keersmaecker
MF 29 スフ ポドゴレアヌ
MF 32 S. Scheperman
FW 19 ルカ・クレノビッチ
控え
GK 16 T. Jansink
GK 30 R. Mantel
DF 3 J. Wieckhoff
DF 18 K. Leerdam
DF 22 L. Milani
DF 27 J. Tijink
DF 35 S. Bultman
MF 26 D. van Kaam
FW 7 ブライアン リンボンベ
FW 20 D. van Oorschot
FW 23 J. Talvitie
監督
Erwin van de Looi
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 26 G. Read
DF 33 ダビド・ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
FW 14 イゴール・パイシャオン
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 39 L. Bossin
GK 64 I. Ka
DF 5 G. Smal
DF 11 Q. Hartman
DF 43 J. Plug
DF 48 D. Giersthove
MF 6 R. Zerrouki
MF 28 O. Targhalline
FW 31 S. Carrillo
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 57 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※25:45開始
<出場メンバー>
[ヘラクレス]
先発
GK 1 F. de Keijzer
DF 2 M. Benita
DF 4 D. Mirani
DF 24 I. Mesík
DF 39 M. Rots
MF 8 マリオ・エンゲルス
MF 13 ヤン・ジャンブーレク
MF 14 B. De Keersmaecker
MF 29 スフ ポドゴレアヌ
FW 19 ルカ・クレノビッチ
控え
GK 16 T. Jansink
GK 30 R. Mantel
DF 3 J. Wieckhoff
DF 18 K. Leerdam
DF 22 L. Milani
DF 27 J. Tijink
DF 35 S. Bultman
MF 26 D. van Kaam
FW 7 ブライアン リンボンベ
FW 20 D. van Oorschot
FW 23 J. Talvitie
監督
Erwin van de Looi
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 26 G. Read
DF 33 ダビド・ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
FW 14 イゴール・パイシャオン
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 39 L. Bossin
GK 64 I. Ka
DF 5 G. Smal
DF 11 Q. Hartman
DF 43 J. Plug
DF 48 D. Giersthove
MF 6 R. Zerrouki
MF 28 O. Targhalline
FW 31 S. Carrillo
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 57 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります