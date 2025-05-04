[5.3 オランダ・エールディビジ第31節](ポルマン・スタディオン)

※25:45開始

<出場メンバー>

[ヘラクレス]

先発

GK 1 F. de Keijzer

DF 2 M. Benita

DF 4 D. Mirani

DF 24 I. Mesík

DF 39 M. Rots

MF 8 マリオ・エンゲルス

MF 13 ヤン・ジャンブーレク

MF 14 B. De Keersmaecker

MF 29 スフ ポドゴレアヌ

MF 32 S. Scheperman

FW 19 ルカ・クレノビッチ

控え

GK 16 T. Jansink

GK 30 R. Mantel

DF 3 J. Wieckhoff

DF 18 K. Leerdam

DF 22 L. Milani

DF 27 J. Tijink

DF 35 S. Bultman

MF 26 D. van Kaam

FW 7 ブライアン リンボンベ

FW 20 D. van Oorschot

FW 23 J. Talvitie

監督

Erwin van de Looi

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 26 G. Read

DF 33 ダビド・ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 27 A. Milambo

FW 9 上田綺世

FW 14 イゴール・パイシャオン

FW 23 A. Hadj Moussa

控え

GK 39 L. Bossin

GK 64 I. Ka

DF 5 G. Smal

DF 11 Q. Hartman

DF 43 J. Plug

DF 48 D. Giersthove

MF 6 R. Zerrouki

MF 28 O. Targhalline

FW 31 S. Carrillo

FW 38 イブラヒム・オスマン

FW 57 A. Sliti

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります