『家電批評』5月号にてBest Buy第1位を獲得！BLUETTI「AORA」

BLUETTI(ブルーティ)は、日本市場向けの新シリーズ「AORA」※を発表しました。

今回「AORA 100」は、『家電批評』5月号にてBest Buy第1位を獲得。

初の日本専用モデルとなる「AORA 100」は、発売直後から多くのお客様より大きな関心と支持されています。

※ 「AORA」は「アオラ」と読みます。

AORAの名の由来は日本の青い空をイメージしたものです。

■AORA 100がBest Buy製品に選出される快挙

今回「AORA 100」は、家電を専門家の立場から公平に審査することで定評のある『家電批評』2025年5月号において、1kWhクラスのポータブル電源カテゴリーで最高得点となる「51点」を獲得し、Best Buy第1位に選出されました。

【選定理由の一部】

(1) 優れた実容量:実測960Wh、公称値1152Whに対し損失はわずか16.7%。

(2) 超高速充電性能:1時間で99%まで回復、フル充電でもわずか62分07秒。

(3) 高いAC定格出力:1800Wの高出力に加え、最大2700Wまで対応可能な「電力リフト機能」搭載。

(4) 使いやすさへの配慮:日本語表示の明瞭な画面、見やすく大きな文字。

各ボタンも押しやすく、発光機能でオンオフの状態もひと目でわかります。

『家電批評』編集部山内さんコメント

【ユーザーの皆さまから寄せられた声】

「AORA 100」の発売後、多くのお客様からリアルな評価が寄せられています。

「サイズと出力のバランスが絶妙で、自宅でもアウトドアでも重宝しています」

「従来の黒とは異なる爽やかなカラーが印象的。

屋内外どこに置いても馴染みます」

「1152Whの大容量と1800Wの出力で、緊急時はもちろんキャンプやDIYでも大活躍。

電動工具にも対応できました!」

また、今後のさらなる進化に向けた意見も頂戴しています。

「もう少し軽ければ、さらに持ち運びしやすくなると思います」

「他のカラー展開もぜひ検討してほしい」

「充電ポートの種類がもっと増えると便利です」

BLUETTIは皆さまからのフィードバックを大切にし、日本のユーザーにとって最良のポータブル電源となることを目指し、これからも改良と進化を続けていきます。

【日本限定モデルBLUETTI AORA 100について】

1152Wh容量 | 1800W定格出力

価格:税込66,800円(GW期間限定)

BLUETTI AORA 100

AORA 100は、1152Whのリン酸鉄リチウムバッテリーを搭載しており、真夏の暑い日には50Wの扇風機に最大18時間連続で電力を供給することが可能です。

また、電気毛布には最大14時間電力を供給できるため、真冬でも快適に過ごすことができます。

さらに、AORA 100には簡易UPS(無停電電源装置)機能が備わっており、停電の瞬間に電力の遮断を感知して、接続された家電機器に自動で電力を供給します。

これにより、突然の停電でも自宅の監視カメラが切断される心配がなく、いつでもご家族(高齢者やお子様、ペット)の様子を確認することができます。

※自社調べ

