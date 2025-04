バンダイライフスタイル事業部は4月26日より、大阪・関西万博に出展中の民間パビリオン『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』のTシャツやピンズ、アクリル系 雑貨 などの関連アイテムを、 アパレル ショップ「 STRICT-G 」にて販売している。 STRICT-G ×『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』ガン ダム の世界観を取り入れた アパレル ショップ「 STRICT-G 」に並ぶのは、現在開催中のEXPO2025 大阪・関西万博に、バン ダイナム コホールディングスが出展している民間パビリオン『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』のTシャツやピンズ、アクリル系 雑貨 など。公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、5月6日23時まで予約販売が行われている。

○商品紹介 STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』アクリルスタンド STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』アクリルスタンド『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』内で体験できる映像世界に登場する「 RX-7 8F00/Eガン ダム 」、「MSN-X17ジオング タイプMA」、ハロの「イークス」、「ポー」のアクリルスタンド。全4種。価格は1,760円。 STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』タオル STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』タオル『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』内で体験する映像世界に登場する「 RX-7 8F00/Eガン ダム 」と「MSN-X17ジオング タイプMA」をモチーフにした綿100%のスポーツタオル。価格は3,300円。 STRICT-G JAPAN『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』Tシャツ STRICT-G JAPAN『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』Tシャツ『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』内で体験する映像世界に登場する「 RX-7 8F00/Eガン ダム 」と「MSN-X17ジオング タイプMA」をモチーフに、躍動感の有る筆絵タッチで描いた日本製Tシャツ。サイズはS〜 XX Lを展開しており、価格は6,600円。 STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』ピンズ STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』ピンズ『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』から、「 RX-7 8F00」「 HAL O-25EX」「 HAL O-7OPO」「ロゴ」「G.O.I.C.」のピンズ全5種を展開。価格は1,100円。 STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』アクリル キーホルダー 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』内で体験する映像世界に登場するハロの「イークス」、「ポー」のアクリル キーホルダー 。全2種。価格は1,430円。 STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』 ラバー コースター『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』内で体験する映像世界に登場する「 RX-7 8F00/Eガン ダム 」、「MSN-X17ジオング タイプMA」をモチーフにした ラバー コースター。全2種。価格は1,320円。(C)創通・ サンライズ (C)Expo 2025