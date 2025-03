いよいよ3月末をもってKAT-TUNが解散。デビュー当初からグループのエース的存在だった亀梨和也(39)は、3月末での契約満了にともない、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」を退所することが決定している。2月下旬、都内の飲食店にいた彼は、「MEDIA IS NOT GOOD」(最後のOにバツ印)という意味深長なメッセージが大きく書かれたシャツを着ていた──。

【写真】Yシャツに書かれていた意味深メッセージ。店外で一服する亀梨の姿もサマになる

「MEDIA IS NOT GOOD」とは、“パンクの女王”と呼ばれたアメリカの詩人でミュージシャンのパティ・スミスが発信したメッセージだ。

「パティ・スミスが『MEDIA IS NOT GOOD』というメッセージを掲げた有名な写真があります。『GOOD』のOのひとつにはバツ印が書かれており、『MEDIA IS NOT GOOD(メディアはよくない)』と同時に『MEDIA IS NOT GOD(メディアは神じゃない)』とも読める点にパティ流の言葉遊びを感じます。

パティ・スミスは、アメリカのロックバンド『ニルヴァーナ』と親交が深いことでも知られ、亀梨さんはニルヴァーナのファンを公言しています」(音楽ライター)

このシャツは、デザイナー・宮下貴裕氏が手がけるファッションブランド「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.(タカヒロミヤシタザソロイスト.)」のアイテムだ。ファッション誌編集者が解説する。

「『TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.』が2023年春夏コレクションで発表したシャツで、定価は4万2790円です。このブランドは、デザイナーの宮下氏が愛するミュージシャンたちの反逆精神からインスピレーションを受けているといいます。

過去には『ニルヴァーナ』のフロントマン、カート・コバーンがかけていたサングラスをオマージュしたアイテムも発表しており、洋楽好きな亀梨さんの心をくすぐるのかもしれません」

亀梨の現在と重なる「Yシャツブランド」の背景

デザイナー・宮下氏の遍歴は、どこか亀梨と重なるものだという。

「宮下氏は、1990年代から2000年代にかけて人気を誇った伝説的ブランド『NUMBER (N)INE』の創業デザイナーでもあります。『NUMBER (N)INE』は、2009年に惜しまれながら“ブランドの解散”を発表し、宮下氏もブランドを“脱退”しました。

その後、宮下氏が2010年に設立した新ブランドが『TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.』です。ブランド名にも含まれている“ソロイスト”とは、“独奏家”を意味し、再びファッションの世界に戻ってきた宮下氏の不退転の覚悟とともに、“このブランドの服を手に取った人も孤高の精神を持ってほしい”という願いが込められているそうです。

亀梨さんは、単にデザインが気に入ったという以上に、脱退、解散、ソロといったキーワードに自分を重ね合わせて、このシャツを手に取ったのかもしれません」(前出・ファッション誌編集者)

オシャレなシャツには、KAT-TUN解散後は“ソロイスト”としての道を歩む亀梨の不退転の覚悟が込められていたようだ。