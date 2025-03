ついに実店舗オープン…！「(NO) RAISIN SANDWICH」の第1号店が、東京駅構内に誕生

食べログマガジン編集部が、新しくオープンした『注目のお店』をご紹介。今回はオンライン販売にて好評を博している菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」の待望の第1号店をご紹介します。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。



(NO) RAISIN SANDWICH(東京駅構内)

店頭にて商品ボックスを持つ平野紗季子さん 写真:お店から

「レーズンは苦手だけれどレーズンサンドを食べてみたい」という、エッセイスト・フードディレクター平野紗季子さんの願いから誕生したサンド菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH(ノーレーズンサンドイッチ)」の第1号店が2025年3月10日(月)、東京駅構内「グランスタ東京」1階にオープン!

今までオンラインやPOP UPでの限定販売のみだった「ノーレーズンサンドイッチ」。売り切れ続出でなかなか購入できない幻のお菓子がついに実店舗でも購入できるようになるのは、スイーツファンにとってビッグニュースです!

左・レーズンキャラメルバターサンドイッチ、右・ショコラアプリコットキャラメルバターサンドイッチ 写真:お店から

注目は東京駅限定の新商品「キャラメルバターサンドイッチ 2個入り780円 (税込)〜」 。上質な素材と豊かな風味、とろけるキャラメルが幸せな余韻を生む新しいバターサンドです。発酵バターのサブレに、濃厚なバニラキャラメルと、果実味あふれるレーズンが溶け合う「レーズンキャラメルバターサンドイッチ」と、クーヴェルチュールチョコレートを使用し、紅茶ミルクキャラメルとアプリコットがうっとりとする香りの層を作り出す「ショコラアプリコットキャラメルバターサンドイッチ」の2種類が展開されます。常温での持ち歩きが可能で、遠方への手土産にもおすすめです。

ノーレーズンサンドイッチのボックス 写真:お店から

オンライン販売にて好評を博している定番商品「ノーレーズンサンドイッチ 6個入り2,950円(税込)〜」は、常時複数フレーバーが販売されます。パティシエたちが自社工房で丁寧に手作りする宝石のようなバターサンドイッチ。自分へのご褒美や、贈り物にもよろこばれること間違いなし。

ノーレーズンオリジナルカプセルトイ グッズ 写真:お店から



店舗カウンターには、オリジナルのカプセルトイ機を内蔵し、遊び心あふれるブランドの世界観と菓子を買う楽しさを最大化する仕掛けが。カプセルトイ機をガチャッと回せば、ブランドのキャラクター「キャラメルくま」のアクリルキーホルダーや、レーズンサンドステッカーなど、オリジナルグッズが購入できます。

商品とショッパー 写真:お店から



「SWEET MEMORY」のコピーをあしらった持ち歩くだけで高揚するようなショッパーをはじめ、チャーミングさと上質さを兼ね備えたデザインが、パッケージから店頭ポップの細部に至るまで満ちています。

店舗ロゴ 写真:お店から

上質さをベースに、おいしく、可愛く、アイディアフルな、(NO) RAISIN SANDWICHならではの世界を体験しに訪れてみてはいかがでしょう。

(NO) RAISIN SANDWICH オンラインショップページはこちら

<店舗情報>◆ノーレーズンサンドイッチ グランスタ東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本 東京駅構内 グランスタ東京 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

文:食べログマガジン編集部

