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Fingerprinting the recovery of Antarctic ozone | Nature
Study: The ozone hole is healing, thanks to global reduction of CFCs | MIT News | Massachusetts Institute of Technology
https://news.mit.edu/2025/study-healing-ozone-hole-global-reduction-cfcs-0305
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