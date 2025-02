テレビ東京では2月23日(日)夜6時30分から「THE カラオケ★バトル」<新星発掘!日本全国歌うまスターNo.1決定戦>を放送します。

今夜の放送では、日本全国から集結した次世代スター「天才歌うまキッズ」と、衝撃ギャップ「最強歌うま社会人」がプライドをかけて勝負に挑みます。

激闘を制しNO.1に輝くのは誰なのか!?熱い戦いをお見逃しなく!

▼出場者

【優里が認めた逸材!天才歌うま中学生】米田碧斗×RADWIMPS『正解』

【長渕を愛するカリスマボイス職人】宮本優哉×長渕剛『乾杯』

【歌えば賞を総なめ!最年少10歳の哀愁ボイス】森逢奈×Every Little Thing『Time goes by』

【本家ファンも認める令和のZARDボイス】Rose Tea×ZARD『負けないで』

【カラオケ喫茶の星︕歌うま天真爛漫娘】荒川夏蓮×中森明菜『DESIRE-情熱-』

【カラオケ大国フィリピンが育んだ!歌姫介護士】カテリン×石川さゆり『天城越え』

【天使のピュアボイス中学生】川合結人×秦基博『ひまわりの約束』

【やんばるの響き!歌うまヤシ農家】仲里徳晃×イクマあきら『ダイナミック琉球』

【金沢が生んだスーパーイケボ小学生】山崎瑛翔×Mrs. GREEN APPLE『ケセラセラ』

【本家公認!コブクロボイスの歌うま会社員】園部勇大×コブクロ『桜』

【癒しボイスの中学生路上シンガー】永井あみり×アンジェラ・アキ『手紙~拝啓十五の君へ~』

【衝撃ギャップ!ミスチルボイスのお母さん】関真美×Mr.Children『Tomorrow never knows』

【憧れは『美空ひばり』令和の昭和歌謡大好き小学生】木谷紳之介×美空ひばり『川の流れのように』

【筋肉をまとった超絶美声のアスリート】田口純平×シャ乱Q『シングルベッド』

【驚異の歌声!Adoと同じ喉を持つ天才小学生】足立莉音×Ado『唱』

【爆速の歌うまボートレーサー】大江純×木山裕策『home』

<番組概要>

【番組名】 「THE カラオケ★バトル」

【放送日時】 2025年2月23日(日)夜6時30分~8時50分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で!

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信!

▶ TVer:https://tver.jp/series/sr5uc0aqp3

▶ネットもテレ東:https://video.tv-tokyo.co.jp/kb/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶ U-NEXT :https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演】

司会:堺正章、柳原可奈子、藤井由依(テレビ東京アナウンサー)

ゲスト:中山秀征、山口もえ、平子祐希(アルコ&ピース)

サポーター:エハラマサヒロ、ちゃんぴおんず

ナレーター:山寺宏一



