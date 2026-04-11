ソフトバンクは10日、新料金プラン「テイガク放題」を発表した。利用料は、月額8008円。6月2日に提供が開始される。 「テイガク放題」は、無制限のデータ通信と、「SoftBank Starlink Direct」など複数のサービスがセットになった通信プラン。基本料は月8008円で、「新みんな家族割」「おうち割 光セット」「PayPay カード割」などの割引を利用することで、最安で月5148円で利用できる。 また、