南国感あふれる全6棟の快適なトレーラーハウス！Awaji Lanikai Square

Awaji Lanikai Square

キコークリエイトは、兵庫県の淡路島に、ハワイアンリゾート気分が満喫できるグランピングトレーラーや飲食店などのテナントが並ぶ「Awaji Lanikai Square(アワジ ラニカイ スクエア)を2025年3月1日(土)にグランドオープン。

淡路島の東海岸沿いに突如として現れるヤシの木に囲まれたハワイアンリゾート「Awaji Lanikai Square(アワジ ラニカイ スクエア)」。

敷地内にはフードコートのスペースがあり、ここでしか味わえないハワイアンリゾートの雰囲気に包まれ、ワクワクしながら飲食が楽しめる各種テナントブースもあります。

さらに魅力的なポイントとして、本格的なヤシの木やガス灯に囲まれた関西唯一の宿泊施設「グランピングトレーラー Lanikai」全6棟(3棟は愛犬同伴可)もプレオープンしており、2025年2月28日迄の宿泊については平日でも土日祝でも同一料金のプレオープン特別価格で宿泊出来ます。

■Awaji Lanikai Square 施設概要■

淡路島の自然と景観が南国ハワイのイメージと調和した、魅力ある飲食店などが並ぶ各種テナントやトレーラーハウスのグランピング施設が併設するAwaji Lanikai Square(アワジ ラニカイ スクエア)。

宿泊施設のグランピングトレーラー Lanikaiはヤシの木に囲まれ、南国感あふれる全6棟の快適なトレーラーハウスで、全棟にジャグジーとバーベキューテラスが付いています。

また、ワンちゃんと一緒に宿泊ができる3棟のトレーラーハウスにはワンちゃんにも嬉しい専用のドッグランもあり、ワンちゃんと一緒にハワイアン気分溢れるリゾート空間でゆったりとした時間を過ごせます。

また、夕刻になると灯される迫力あるガス灯が、

まるでハワイにいるかのような南国リゾート気分を一層演出してくれます。

