しかし同時に、中古 市場 での ロレックス の価格は下落している。中古 市場 での ロレックス の価格は2024年に3年ぶりの安値を記録した。2021年から6%下落して最低値となったが、これは、パンデミックの数年間に隆盛を極めた中古時計需要の急激な反動を反映している。時計小売業者のボブズウォッチズ(Bob’s Watches)の創業者でCEOのポール・アルティエリ氏によると、この差は、一次 市場 で生じた変動の影響が二次 市場 に現れるまで時間がかかることに一部起因する可能性があるという。「中古 市場 に新品価格の上昇が反映されるまで、2カ月から4カ月の遅れが生じることはよくある」と同氏は述べた。「つまり買い手にとっては今が、新しく調整された小売価格に追いつく前に現在の 市場 価格で中古の ロレックス を確保できる絶好の機会だ。 ロレックス は品質、希少性、再販価値が一貫して揃う数少ないブランドのひとつであり続けている」。中古価格の下落は、 ロレックス だけでなく、スイスの高級 腕時計 ブランド全体に影響を及ぼしている。昨年中古価格が上昇したブランドは、ジャガー・ルクルト(Jaeger-Le Coultre)やモンブラン(Montblanc)など、ほんの一握りだ。しかし、一次 市場 での ロレックス の大幅な値上がりは、中古品リセール業者やマーケットプレイスにとっては望ましい。一次価格が上昇すれば結果として中古価格が上昇する可能性があるというだけでなく、消費者に対し、よりお得に中古品を購入するよう促す要因になる。 腕時計 マーケットプレイスのベゼル(Bezel)の共同創業者でCEOのクエイド・ウォーカー氏は、予想を超える ロレックス のゴールドモデルの 値上げ の影響がすでに出ていると語った。一次 市場 の価格が上昇すると、二次 市場 に人が集まると同氏はいう。スイスの 腕時計 輸出は、昨年、全体的に減少しており、これは 腕時計 メーカーにとってはマイナスだ。しかし、リセール 市場 にとってはさらなる成長の機会となる。Z世代消費者の高級 腕時計 への関心は高まっており、ある調査で今後12カ月以内に 腕時計 を購入する可能性が高いと答えたZ世代は20%にものぼる。これも成長を後押しするだろう。「通常、 ロレックス 値上げ をすると、そのモデルと、多くの場合、廃盤になった前身モデルの価値も上がる」とウォーカー氏は述べた。「2025年の 値上げ の影響を受けるほとんどのゴールドモデルについて、 値上げ が単なる噂の段階でも、二次 市場 での需要がたちまち急増した。年が進むにつれて、この新たに高騰した価格が維持されるかどうか、興味深く見守りたい」。[原文:What new Rolex price increases mean for struggling watch resale]Danny Parisi(翻訳:ジェスコーポレーション、編集:坂本凪沙)