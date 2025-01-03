¥í¥É¥ê¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡ÈÈà¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼õ¾Þ¤ÏÉÔ¸øÊ¿¡ÉÈ¯¸À¤ËÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¡ÖÅêÉ¼¼Ô¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡Ä¡×
¸½ºß²ø²æ¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òËä¤á¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÁ°Àþ¤Ø¤È¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¥¢¥ó¥«¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Ê¤¯¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤¬ºòÇ¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖµ±¤¤¤¿Áª¼ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇÂç¤Î±ÉÍÀ¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥í¥É¥ê¤Î¼õ¾Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¢¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤ÏÀè·î¤Î¥É¥Ð¥¤¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¢¥¦¥©¡¼¥ºÉ½¾´¼°¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔ¸øÊ¿¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Áª¹Í¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡ØAS¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥í¥É¥ê¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤³¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¾Þ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃ¯¤è¤êÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£
º£Ç¯¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ËÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¥í¥É¥ê¤¬¤³¤ì¤ò¼õ¾Þ¤¹¤Ù¤¤À¡Ù¤È·è¤á¤¿¤ó¤À¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤é¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤â¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ËÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÈà¤âÆ±°Õ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¡×
Áª¹Í¤ÇÏÀÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë10Ì¾
¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ï³Æ¹ñ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢FIFAºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÈÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢UEFAºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï³Æ¹ñ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È´ÆÆÄ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£