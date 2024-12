故ダイアナ妃の姪でモデルのレディ・キティ・スペンサー(34)が、家族で過ごしたモナコでのクリスマス休暇の写真をSNSに投稿した。写真には、キティが愛娘アテナちゃんと巨大なクリスマスツリーを眺める様子や、回転木馬に乗っている後ろ姿が収められている。アテナちゃんの写真が公開されると、フォロワーからは「可愛すぎる!」という声が多数寄せられた。レディ・キティ・スペンサーは、故ダイアナ妃の弟チャールズ・スペンサー氏と最初の妻で元モデルのヴィクトリア・エイトキンとの間に誕生した長女だ。彼女はウィリアム皇太子とヘンリー王子のいとこにあたる。

キティはファッションモデルとして活動し、2021年7月には南アフリカ出身の実業家マイケル・ルイス氏(65)と結婚した。英国で母の日を迎えた今年3月10日には、キティが赤ちゃんを抱く写真をInstagramに公開し、夫マイケル氏との第1子が生まれたことを報告した。投稿では「あなたのママでいられることが私の人生の喜びです。あなたを無条件に愛しているわ。母の日おめでとう」と綴られていた。7月には、母娘のモノクロームショットに「Athena(アテナ)は世界を見守っている」と言葉を添え、娘の名前を“アテナ”と明らかにした。キティとマイケル氏は娘のプライバシーを重視し、これまで娘の写真はこの2回しか公開されていない。そんな一家はモナコでクリスマス休暇を過ごしたようで、クリスマスイブを迎えた現地時間24日には、キティが娘と充実した時間を楽しむ貴重な姿をInstagramに投稿した。最初の写真は、キティがアテナちゃんを抱きながら、広場の巨大なクリスマスツリーを見上げている姿だ。キティはブロンドの髪を下ろし、キャメルカラーのロングコートを着用し、アテナちゃんを抱いている。アテナちゃんは赤いコートに白いタイツを合わせ、赤いメリージェーンシューズを履いている。髪色は母親と同じブロンドだ。また、キティとアテナちゃんが回転木馬に乗る姿や、屋内の巨大クリスマスツリーを眺める様子、ベンチに座るアテナちゃんの姿も公開された。すべての写真はアテナちゃんの後ろ姿だけが写されている。キティは投稿で「一年で最も特別な季節。アテナの目を通して見ることで、さらに夢のような時間になった」とコメントした。アテナちゃんの珍しい写真が公開されると、フォロワーから多くの反響が寄せられた。「可愛すぎるわ!」「アテナちゃんはママの美しい髪を受け継いでいる!」「彼女は本当に愛らしいわ。素晴らしい恵みね。」「娘さんの成長ぶりに驚いたわ。マイケルやアテナと一緒に、夢のようなクリスマスを過ごせますように。」画像は『Kitty Spencer Instagram「Festa d’Estate with @brunellocucinelli_brand」「The most wonderful time of the year」「It’s the joy of my life to be your mummy, little one.」「Athena watching the world go by」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)