yama、最新ライブフィルムが東京・大阪の映画館で上映決定！ポスタービジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「この日のライブにしかない空気感をあらためて劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです!」(yama)

yamaの全国ツアー『yama “the meaning of life” TOUR 2024』より、東京・LINE CUBE SHIBUYA公演を完全収録したライブフィルム『yama “the meaning of life” TOUR 2024 at LINE CUBE SHIBUYA』が、2025年3月に東京と大阪にて2日間にわたり映画館で限定上映されることが決定した。

3rdアルバム『awake&build』を引っさげて、2月3日の青森公演を皮切りに、北は北海道、南は沖縄まで、全国20都市21公演に及ぶツアー『yama “the meaning of life” TOUR 2024』を敢行したyama。苦悩、葛藤、そして希望のなか、苦しみながらも戦い成長を続けてきたyamaの今を伝える旅は、自身の未来に繋がるあらたな人生の糧となった。

そんなツアーの山場となったLINE CUBE SHIBUYA公演の模様が、このたび劇場で堪能できる。

ひとりの人間と現実を繋ぐ唯一無二の接点であるステージで、コンセプトアルバムの最終章を飾るyamaの人生を紡いだ楽曲たち全19曲(95分)に触れることができる貴重な機会。劇場でしか味わえないダイナミックかつ繊細なサウンドと大スクリーンによる圧倒的な没入感で、yama独自の世界観と歌声を感じよう。

チケットは、2025年1月26日23時59分まで先行受付中だ。

イベント情報

『yama “the meaning of life” TOUR 2024 at LINE CUBE SHIBUYA』

[2025年]

03/03(月)東京・新宿バルト9

03/05(水)大阪・T・ジョイ梅田

<セットリスト>

『yama “the meaning of life” TOUR 2024』2024年5月15日(水)東京・LINE CUBE SHIBUYA

1.血流

2.偽顔

3.Moonwaker

4.灰炎

5.日々

6.slash

7.Oz.

8.独白

9.沫雪

10.愛を解く

11.ストロボ

12.イノセント

13.あるいは映画のような

14.色彩

15.麻痺

16.ハロ

17.こだま

18.春を告げる

19.陽だまり

yama OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/