Ž¢¹â¤¤ÉÊ¼ÁŽ¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏŽ¤Í¥¤ì¤¿ÈÎÇäÎÏŽ£¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡Ä"Ì¾Ìç´ë¶È¥ï¥³¡¼¥ë"¶ÈÀÓÄãÌÂ3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¢£ÁÏ¶È°ÊÍèºÇÂç¤Î´íµ¡
ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÄÍËÜ¹¬°ì»á¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥ëºîÀï¤òÀï¤¤È´¤¡¢Àï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¤1946Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ç¥ï¥³¡¼¥ë¤òÁÏ¶È¤·¤¿¡£½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤ò½÷ÀÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¢¥Ê¥¤¥È¥¦¥§¥¢µÚ¤Ó¥ê¥È¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¡Ë¤Î¹ñÆâ¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿Î©¿È½ÐÀ¤¤Î¿ÍÊª¤À¡£
¤½¤ÎµþÅÔ¤ÎÌ¾Ìç´ë¶È¡Ö¥ï¥³¡¼¥ë¡×¤¬¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè½é¤Î2´üÏ¢Â³ÀÖ»ú¤È¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ÅÙÌÜ¤Î´õË¾Âà¿¦Êç½¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ð±ÄºÆ·ú¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¥ï¥³¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï2023Ç¯3·î´ü¡¢Ãæ³Ë»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥ï¥³¡¼¥ë¤Î¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢1946Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè77Ç¯¤Ç½é¤È¤Ê¤ëºÇ½ªÂ»±×17²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£2022Ç¯11·î¤Ë¤Ï´õË¾Âà¿¦Êç½¸¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¡¢155¿Í¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ¶ÈÍèºÇÂç¤Î´íµ¡¤ËºÝ¤·¡¢·Ð±ÄÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥³¡¼¥ëHD¤È¥ï¥³¡¼¥ë¤Î¼ÒÄ¹¤Ï³Æ¡¹¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¡¢¥ï¥³¡¼¥ëHD¤ÏÌðÅç¾»ÌÀ¼ÒÄ¹¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤ÏÀîÀ¾·¼²ð¼ÒÄ¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Íâ´ü¤Î2024Ç¯3·î´ü¤â¡¢Ï¢·ëÇä¾å¼ý±×¤¬1872²¯±ß¤ÈÁ°Ç¯Èæ0.7¡ó¸º¾¯¤·¡¢ÊÆ¹ñ»ö¶È¤Ç¤Î¸ºÂ»½èÍý¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤Ï86²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÊÄº¿¤äÉÔºÎ»»»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÃì¤È¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê¥ê¥Ð¥¤¥º¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î´õË¾Âà¿¦Êç½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢215¿Í¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£3ÅÙÌÜ¤Î´õË¾Âà¿¦Êç½¸¤Ë»ñ»ºÇäµÑ¤â¿Ê¤á¤ë
¥ï¥³¡¼¥ëHD¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê¥ê¥Ð¥¤¥º¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È²½¤Î¿ä¿Ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ºß¸Ë¤Î°µ½Ì¢À¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤Î½Ì¸º£ÊÝÍÉÔÆ°»º¤ÎÀ°Íý¤ò·Ç¤²¡¢¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é¡¢¿·³ã¤È·§ËÜ¤Î¹©¾ìÊÄº¿¤ËÈ¼¤¤¡¢Ìó230¿Í¤Î´õË¾Âà¿¦Êç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î´õË¾Âà¿¦Êç½¸¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢º£´ü¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë¤Ï¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëÀõÁð¶¶¥Ó¥ë¤ÎÇäµÑ±×14²¯¤ÈµìÊ¡²¬»ö¶È½êÀ×ÃÏ¤ÎÇäµÑ±×77²¯±ß¤Î·×91²¯±ß¤ÎÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝÍÉÔÆ°»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯ºöÊÝÍ³ô¤ÎÇäµÑ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏKDDI¤Ê¤É¤Î¾å¾ì³ô¤ò171²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î´ü¤Ï200²¯±ßÊ¬¤òÇäµÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤Ì¸×¤Î»Ò¤ÎÊÝÍ»ñ»ºÇäµÑ¤Ç¡¢2026Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÌó800²¯±ß¤Î¸½¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï45²¯±ß¤Î¹õ»úÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ½ÄêÄÌ¤êÃåÃÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢3´üÏ¢Â³ÀÖ»ú¤ÏÌÈ¤ì¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¶È¤Ç¤¢¤ë½÷ÀÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢»ö¶È¤¬²óÉü¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍÉÔÆ°»º¤äÊÝÍ³ô¼°¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤ëÍø±×¤Î·×¾å¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¢£¶ÈÀÓÄãÌÂ¤ò¾·¤¤¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×
2´üÏ¢Â³ÀÖ»ú¤Ë3²óÌÜ¤ÎÁá´üÂà¿¦Êç½¸¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ä³ô¼°ÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¡¢¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥³¡¼¥ë¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¶ì¶¤Ë¤Ï¡¢¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¢EC¤ÎÃÙ¤ì£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍðÎ©¤Î3¤Ä¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½
¥ï¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Î¹ñÆâ½÷ÀÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿Ë¥À½µ»½Ñ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀ½ÉÊÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ·¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢É´²ßÅ¹¤Ê¤É¤Ç¼«¼ÒÀìÌçÈÎÇä°÷¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌÈÎÇä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶¯¤µ¤Î¸»Àô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹°ú¤¯¥Ç¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¼Ô¹ØÇãÎÏ¤ÎÄã²¼¤ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇºßÂð¶ÐÌ³¤ä¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤è¤ê¤â¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ä¤è¤ê°Â¤¤²Á³Ê¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊÑ²½¤òÀè¼è¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤À¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤ä¤·¤Þ¤à¤é¤Ë¤è¤ë¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤è¤êÄã²Á³Ê²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥ï¥³¡¼¥ë¤Ë¤ÏµÕÉ÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ç³¤³°»Ô¾ì¤â¶ìÀï
¤³¤¦¤·¤¿Äã²Á³Ê¾¦ÉÊ¤Î¹¤¬¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Î½÷ÀÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Î¾®Çä»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ99.2¡ó¤Î5535²¯±ß¤Ë¸º¾¯¤·¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Î¥ì¥Ç¥£¥¹¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¾®Çä»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ç¤â¡¢Á°Ç¯Èæ100.1¡ó¤Î5540²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤ËÎ±¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ»Ô¾ì¤¬½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢²¤½£¤È¤â¶¥Áè´Ä¶¤Ï·ã¤·¤¯¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤Ê¤É¤¬¹ñÆâ¤Û¤ÉÀ¸¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï°ìÉô»ö¶ÈÅ±Âà¤ËÈ¼¤¦¸ºÂ»½èÍý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï»ö¶È·×²è¤ò¸«Ä¾¤·Ãæ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÌó85²¯±ß¤ÇÇã¼ý¤·¤¿±Ñ¹ñ¤Î½÷ÀÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢´ë¶È¤â¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¼ý±×¹×¸¥¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¢£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÈÎÇä¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß
¢EC²½¤ÎÃÙ¤ì
¥ï¥³¡¼¥ë¶ì¶¤Î¸¶°ø¤Î2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë¤ÎÃÙ¤ì¤À¡£
ÂÎ·Ï²½¤·¤¿ÈÎÇä¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿Ìó3500¿Í¡ÊÁ´À¤³¦Ìó8000¿Í¡Ë¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡ÊBA¡Ë¤Ë¤è¤ëÉ´²ßÅ¹¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÈÎÇä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤¬Ä¹Ç¯¸ÜµÒ¤È¤È¤â¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤ß¤À¡£
¼ý±×ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢BA°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÅ¹Æ¬Çä¾å¹â¡ÊÇ¯´Ö¡Ë¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤ÇÌó2600Ëü±ß¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤âÌó2300Ëü±ß¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿É´²ßÅ¹¤äÎÌÈÎÅ¹¤È¤¤¤Ã¤¿Í¿ÍÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î±Ä¶È°÷¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¼êË¡¤Ï¡¢½÷ÀÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÌÌ¤«¤é½¾Íè¤Îµ¬ÌÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Þ¤ä¡¢EC¤ÎÍøÍÑ¤äSNS¤Ç¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ê¤É¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¸þ¤±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥Ë¥¢¤äÉÙÍµÁØ¤ò´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤ÎÇ¯ÂåÁØ¤Ë¡¢µÞÂ®¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤äÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ¤Î²ñ°÷²½¤È¤¤¤Ã¤¿°Ï¤¤¹þ¤ß¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥ï¥³¡¼¥ë¤âÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«¼Ò¤Ë¤è¤ë¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥ï¥³¡¼¥ë¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¡×¤ä¡¢¹ØÆþ¡¢»îÃå¡¢ºÎÀ£ÍúÎò¤ò¥¢¥×¥êÆâ¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥ï¥³¡¼¥ë¥«¥ë¥Í¡×¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ç§ÃÎÅÙ¤ÏÄã¤¤¡£
¢£ÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Û¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Å¸³«
£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍðÎ©
¥ï¥³¡¼¥ë¶ì¶¤Îº¬ËÜÅª¸¶°ø¤Î3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍðÎ©¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½÷ÀÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ð´´¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥ï¥³¡¼¥ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¡×¡Ö¥¢¥ó¥Õ¥£¡×¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤Ï47¤À¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÌµÏÀ¡¢¤¤¤Þ¤ä¡¢¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ·²¤ÎÁ´¤Æ¤äÁê´Ø´Ø·¸¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·À½ÉÊ¡¦¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍðÈ¯¤Ï¡¢³«È¯Èñ¤äÈÎÇäÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¡¢¾¦ÉÊ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È½ÅÊ£¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ê¤É¤â¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÁªÂò¤È½¸Ãæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É·²¤ÎÀ°ÍýÅýÇÑ¹ç¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É½¸Ìó¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯½©Åß¤Ï11¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÊÈÖ½¸Ìó¤Ï25Ç¯½©Åß¤Þ¤Ç¤Ë2000ÉÊÈÖ°Ê²¼¤Ø½¸Ìó¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¡¢¤Þ¤À½ï¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¸½ºß¥ï¥³¡¼¥ëHD»±²¼¤Ë¤¢¤ë»Ò²ñ¼Ò49¼ÒµÚ¤Ó´ØÏ¢²ñ¼Ò8¼Ò¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥¦¥§¥¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢°û¿©¡¦Ê¸²½¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤Î»ö¶È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷ÀÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅýÇÑ¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î»ö¶È¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅýÇÑ¹ç¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔºÎ»»»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÅýÇÑ¹ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉÔºÎ»»»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»Ò²ñ¼Ò¡¦´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅýÇÑ¹ç¤äÇäµÑ¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¡£
¢£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¡ÖÊª¸À¤¦³ô¼ç¡×¤¬É®Æ¬³ô¼ç¤Ë
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö»îÎý¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡ÊÊª¸À¤¦³ô¼ç¡Ë¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò3D¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ï¥³¡¼¥ëHD³ô¤òÇã¤¤¿Ê¤á¡¢2024Ç¯11·î»þÅÀ¤Ç¡¢10.77¡ó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
3D¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö½ãÅê»ñµÚ¤Ó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤Ø¤Î½õ¸À¡¢½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¡×¤³¤È¤òÊÝÍÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤ò´Þ¤á¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾åºö¤äÉÔºÎ»»ÉôÌç¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥ï¥³¡¼¥ë·Ð±Ä¿Ø¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤ß¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î3ÅÙÌÜ¤Î´õË¾Âà¿¦Êç½¸¤ä¡¢ÊÝÍÉÔÆ°»º¤ä³ô¼°¤ÎÇäµÑ¤Î²ÃÂ®¤Ê¤É¤Ï¡¢3D¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤ÎÆ°¤¤ËÀè¤ó¤¸¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤«¤é°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À
3D¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÎÆþÂØ¤ä¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼Â»Ü¡¢ÇÛÅö°ú¾å¤²¤Ê¤É¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä³ô²Á¸þ¾åºö¤Ë²Ã¤¨¡¢»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤Îºþ¿·¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥¹¥È¥éºö¤Ë²Ã¤¨¡¢BA¤ò´Þ¤à¤µ¤é¤Ê¤ë¿Í°÷ºï¸º¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ¤ÎÅýÇÑ¹ç¤Ë²Ã¤¨¡¢µþÅÔ¤äÅìµþ¤Ê¤ÉÍ¥ÎÉµòÅÀ¤ÎÇäµÑ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅýÇÑ¹ç¡¢¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇäµÑ¡¢³¤³°»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤Ê¤É¤òÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÝÍÉÔÆ°»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤ÎÄ¶°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Ó¥ë¡×¡¢ÅìµþËÜ¼Òµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¹íÄ®¥Ó¥ë¡¢µþÅÔ¤Î¥ï¥³¡¼¥ëËÜ¼Ò¡¢µþÅÔ¥Ó¥ë¡¢JRµþÅÔ±Ø¶á¤¯¤Î¿·µþÅÔ¥Ó¥ë¤Ê¤É¤¬¡¢ÇäµÑ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤ÎÆ°¤¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô°ìÂ²¤Ë¤è¤ëMBO¡¢¿·¤¿¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤«¤é¤Î½Ð»ñ¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤È¤Î¹ç½¾Ï¢¹Õ¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»Üºö¤â¡¢¥ï¥³¡¼¥ë·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ëÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤Î»ö¶È¼«ÂÎ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¾ÍèÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
µþÅÔ¤ÎÌ¾Ìç´ë¶È¥ï¥³¡¼¥ë¤¬ËÜ¶ÈÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¡¢2´üÏ¢Â³ÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê3ÅÙÌÜ¤Î´õË¾Âà¿¦Êç½¸¤ò¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝÍÉÔÆ°»º¤ä³ô¼°¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È²½¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ÈÀÓ¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤â»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¹¤°¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£Â¾¤Î¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë
¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ê¤É¤ÎÂæÆ¬¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÎÎ©¤ÁÃÙ¤ì¡¢¹¤¬¤ê²á¤®¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È»Ò²ñ¼Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¤Ê¤É³¤³°»ö¶È¤ÎÉÔ¿¶¡¢½Å²Ù¤È¤Ê¤ë¿Í°÷¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Í×°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤ËÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÇº¤ß¤Î¤Ï¤º¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍðÎ©¤Ï¡¢»ñÀ¸Æ²¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡Ê¡Ö¡ØÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡Ù»ñÀ¸Æ²1500¿ÍÁá´üÂà¿¦Êç½¸¤Ç¸«¤¨¤¿¡ÈÌ¾Ìç¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¡É3¤Ä¤ÎÄãÌÂÍýÍ³ ¤Ê¤¼¡ÈÍ¥ÎÉ¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤Ë³è¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤È¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Í¾Äø¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸ÛÍÑ°Ý»ý¤äÀ¸»ºÀßÈ÷°Ý»ý¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤¬ÈîÂç²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¸ÜµÒ¤ä»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢»ö¶È¹½À®¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤À¤±¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¤è¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤í¤¦¡£
¡ÖÊª¸À¤¦³ô¼ç¡×¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬É®Æ¬³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤ä»ö¶ÈÀ°Íý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢·ÚÎÌ²½¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ°Íý¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤¬¤³¤ÎÀè¡¢Éü³è¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢³¤³°¤Î¡ÖÊª¸À¤¦³ô¼ç¡×¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾å¾ì¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤Ï¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
----------
¹â¶¶ ¹î±Ñ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤«¤Ä¤Ò¤Ç¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
¶âÍ»¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¡µÒ°÷¶µ¼ø¡£»°É©¶ä¹Ô¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¾Ú·ô¡¢¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯Åù¤Ë¤Æ¶ä¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åù¤Ç³èÌö¡£2013Ç¯¤Ë¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¡£À¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤òË¬Ìä¡£¥Ð¥Ï¥Þ¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¡¢¥Ñ¥é¥ª¡¢¥Þ¥ê¥Ö¡¢¥í¥¹¥«¥Ü¥¹¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¢¥Ë¥»¥³¡¢µþÅÔ¡¢²Æì¤Ê¤É¹ñÆâ³°¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¡£±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÎÃøÌ¾¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£1993Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£2000Ç¯ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡ ¹ñºÝÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡£ÆüËÜ¶âÍ»³Ø²ñ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶ä¹Ô¥¼¥í»þÂå¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤µ¤é»Ï¤á¤ë¡©¸Ä¿ÍÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡Ù¡Ê¤¤ó¤¶¤¤¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÃÏ¶ä¾ÃÌÇ¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ¹î±Ñ¡Ë