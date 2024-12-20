¥É¥ë°Â¤Ë±ß¹â¡¢³ô°Â¤È¤È¤â¤Ë½µËöÄ´À°¥àー¥É¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë°Â¤Ë±ß¹â¡¢³ô°Â¤È¤È¤â¤Ë½µËöÄ´À°¥àー¥É¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢±ß¹â¤È¥É¥ë°Â¤ÎÆ°¤¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤¬¤¤¤º¤ì¤âÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢½µËö¤ò¹µ¤¨¤¿Ä´À°¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÈÌ¤ËÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¸å¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºòÆü¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤ò¼õ¤±¤¿µÞÂ®¤Ê±ßÇä¤ê¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ158±ß¼êÁ°¤È±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºâÌ³Áê¤äºâÌ³´±¤«¤é±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£160±ß¤Î¿´ÍýÅª¿å½à¤¬¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¿å½à¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç²ðÆþ·Ù²ü´¶¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡156.69¡¡EUR/USD¡¡1.0390¡¡EUR/JPY¡¡162.80
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢±ß¹â¤È¥É¥ë°Â¤ÎÆ°¤¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤¬¤¤¤º¤ì¤âÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢½µËö¤ò¹µ¤¨¤¿Ä´À°¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÈÌ¤ËÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¸å¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºòÆü¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤ò¼õ¤±¤¿µÞÂ®¤Ê±ßÇä¤ê¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ158±ß¼êÁ°¤È±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºâÌ³Áê¤äºâÌ³´±¤«¤é±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£160±ß¤Î¿´ÍýÅª¿å½à¤¬¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¿å½à¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç²ðÆþ·Ù²ü´¶¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡156.69¡¡EUR/USD¡¡1.0390¡¡EUR/JPY¡¡162.80