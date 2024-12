メーガン妃が、出産を控えた友人のベビーシャワーに出席した。メーガン妃はパーティのテーマに合わせたピンクのドレスを着て、親しい友人たちと楽しい時間を過ごした。その様子が参加者のSNSに投稿されると、「美しい女性たち」「親友たちの素晴らしい瞬間」といった声が寄せられた。メーガン妃は最近、ヘンリー王子と別々のイベントに単独で出席している。しかし、今回のパーティに王子が参加したかどうかは分かっていない。

メーガン妃が現地時間11日、妊娠中の友人サマンサ・ストーンさんのベビーシャワーに参加していたことが明らかになった。サマンサさんは、英ロンドンを拠点とする高級会員制クラブ「ソーホーハウス」の米ロサンゼルス支店でチーフ・メンバーシップ・オフィサーを務めている。パーティには、メーガン妃の友人ケリー・マッキー・ザジフェンさんとマーカス・アンダーソン氏も出席しており、ケリーさんは自身のInstagramにその様子を投稿した。元モデルのケリーさんは、里親のもとで妊娠・育児をする10代の若者を支援する慈善団体「Alliance of Mums(母親たちの同盟)」の共同設立者であり、メーガン妃とはスキー旅行に出かけたり、小児病院のイベントで一緒にレッドカーペットに立つなど親友同士として知られている。一方でマーカス氏は、メーガン・マークル(当時)が米ドラマ『SUITS/スーツ』に出演した際、カナダのトロントで生活していた頃からの友人だ。「ソーホーハウス」グループの顧問で、2016年にヘンリー王子との初デートの仲人役を務めた人物でもある。その後もメーガン妃との親交を深め、2023年11月にヘンリー王子夫妻がNHL試合会場にサプライズ登場した際には、メーガン妃とマーカス氏が隣同士の席で試合観戦していた。サマンサさんのベビーシャワーは、ピンクをテーマにしたパーティだった。ケリーさんが公開した写真では、ピンクの衣装を着た4人が楽しそうに寄り添う姿が写っている。マーカス氏はピンクのTシャツを着て同色のセーターを肩から掛け、そして隣では妊娠中のサマンサさんがシルクのロングドレスを着ている。サマンサさんの隣では、ストラップレスの淡いピンクのドレスを着たメーガン妃が、両手を上げてダンスをするような仕草をしている。妃の横にはピンクのミニドレスを着たケリーさんが立っている。4人は大笑いしており、とても楽しいひとときを過ごした様子だ。ケリーさんは投稿で、「素敵なテーマ。彼女がピンクを着ようと言ったのよ!」と記し、さらに「もうすぐ可愛い女の子が生まれることをお祝いします。大好きなサマンサの赤ちゃんに会うのが待ち切れない。あなたのようなママを持つ彼女は幸せね」と続けた。コメント欄には、「素晴らしい瞬間。親友たちのゴールね」「ゴージャスな人たち」「美しい女性たち。ピンクが良く似合っている」といった声が寄せられた。最近、ヘンリー王子とメーガン妃は単独行動をする機会が多くなっているが、今回のベビーシャワーに王子が参加したかどうかは明らかになっていない。画像は『Misan Harriman Instagram「Lemonada Media Announces New Partnership with Meghan, The Duchess of Sussex.」』『Kelly McKee Zajfen Instagram「I love a theme.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)