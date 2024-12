iPhoneに搭載されている 近距離無線通信(NFC) チップを用いた決済機能は、長らく「Apple Pay」ならびに「ウォレット」のみで許可されていましたが、2024年10月にリリースされたiOS 18.1でついにサードパーティーの開発者に開放されました。これを受けてノルウェーのモバイル決済サービス企業であるVipps MobilePay(Vipps)が、世界初となるApple Payの代替サービスをリリースしました。

Vipps MobilePay launches the world’s first alternative to Apple Pay on iPhonehttps://vippsmobilepay.com/en/news/2024/12/09/vippsmobilepay-launches-the-worlds-first-alternative-to-apple-pay-on-iphoneWorld's First Apple Pay Alternative for iPhone Launches in Norway - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/12/09/vipps-mobilepay-first-iphone-apple-pay-alternative/iPhoneやApple Watchには以前からNFCチップが搭載されており、技術的にはNFC決済が可能となっていました。ところが、Appleはセキュリティ上の懸念を理由にNFC決済をApple Payのみに限定し、サードパーティーのアプリやサービスにはNFCへのアクセスを提供していませんでした。ところがEUは、NFCアクセスの制限が反競争的だとして調査を行っており、2024年にはAppleが「iPhoneのNFC決済技術をライバル企業に開放する」と提案してEUがこれを受け入れました。そして10月にリリースされたiOS18.1で、正式にNFC決済技術がサードパーティーに開放されました。iPhoneのNFC決済機能がサードパーティーアプリから利用可能に、2024年後半登場のiOS 18.1から - GIGAZINE12月9日、ノルウェーのモバイル決済サービス企業であるVipps MobilePayが、世界初となるApple Payの代替サービス「Tap with Vipps」を発表しました。Tap with VippsはSpareBank 1やDNBを含む40以上の銀行の顧客をサポートしており、これはノルウェーの銀行顧客の約70%に相当するとのこと。また、Tap with Vippsはノルウェーの国家決済サービスであるBankAxept対応決済端末でのみ動作しますが、これはノルウェー国内の決済端末の90%以上をカバーしているそうです。Vipps MobilePayはAndroid搭載のスマートフォンでも利用可能で、数カ月以内にVisaとMastercardにもサポートを拡大する予定です。Tap with VippsはFace IDやTouch ID、デバイスのパスコードによる認証が可能で、iPhoneユーザーはApple Payの代わりにTap with Vippsをデフォルトの支払いアプリとして設定することができます。Tap with Vippsユーザーは、iPhoneをかざすだけで送金や買い物の支払いを行うことが可能となります。Vipps MobilePayのCEOであるルネ・ガルボルグ氏は、「私たちは何年もの間、Appleと対等な立場で競争できるように戦ってきました。そして、ついに私たち自身のソリューションを立ち上げられたことは、ほとんど夢のような感じがします」「iPhoneでApple Payに代わるものを世界で初めて提供したことは、私たちにとって大きな成果です」とコメントしました。