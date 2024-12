12月のBSテレ東『シネマクラッシュ』は...「ホーム・アローン」世界初のピュア4K放送！さらに、2週連続トム・クルーズ特集も！

BSテレ東で毎週月曜日よる7時~放送中の『シネマクラッシュ』では、年の締めくくりも素敵な作品をお送りします!

まずは、≪2週連続トム・クルーズ!≫と題して12月9日(月)よる7時から、トム・クルーズの出世作「トップガン」を、翌週12月16日(月)よる6時20分からは、大ヒットスパイアクションシリーズの第3弾「M:i:Ⅲ」(ミッション:インポッシブル3)を放送します。

そして、クリスマス間近の12月23日(月)よる7時は、ホリデーシーズンの大定番!世界初!「ホーム・アローン」を高画質ピュア4K放送でお送りします!ピュア4K放送とは、配給会社からご提供いただいた4K映像素材を用い、その本来の高画質を100%活かして、放送することです。この作品のピュア4K高画質によるテレビ放送は世界初。BSテレ東4K(4K⑦ch)でお楽しみいただけます。





◆12月9日(月)よる7時~「トップガン」大空を舞台に繰り広げられる、リアルなスカイアクション!◆あらすじカリフォルニア州ミラマー海軍航空基地にあるエリートパイロット養成訓練所。通称“トップガン”と呼ばれるその学校に入学できるのは、全米トップレベルの現役パイロットのみ。若きパイロットのマーヴェリック(トム・クルーズ)と、相棒のグース(アンソニー・エドワーズ)は、念願叶いトップガンに入学。夜、クラブに繰り出したマーヴェリックは、1人の女性を口説いてフラれるが、その女性チャーリー(ケリー・マクギリス)は、航空物理学の専門家でトップガンの教官だった。相手が教官だと知ってもめげないマーヴェリックはチャーリーに近づこうとする。チャーリーも徐々にパイロットとして天才的な腕を持つマーヴェリックに惹かれ始める。訓練が進み、マーヴェリックとグースは抜群のコンビネーションを発揮するが、クラスの成績はアイスマン(ヴァル・キルマー)とスライダーのコンビがトップで、マーヴェリックたちは僅差の2位だった。ある思いから、どうしてもトップを取りたいマーヴェリックは、限界ギリギリの飛行を続ける。そんなある日の訓練飛行中に、重大な事態が発生してしまう…。◆監督:トニー・スコット◆出演:トム・クルーズ(マーヴェリック)/[声]森川智之、ケリー・マクギリス(チャーリー)/[声]安藤麻吹、ヴァル・キルマー(アイスマン)/[声]東地宏樹、アンソニー・エドワーズ(グース)/[声]平田広明◆12月16日(月)よる6時20分~「M:i:Ⅲ」(ミッション:インポッシブル3)本編ノーカット放送人気テレビドラマシリーズ「スパイ大作戦」の映画化。大ヒットスパイ・アクションの第3作!※BSテレ東4Kは別番組◆あらすじかつてスパイ組織IMFの敏腕エージェントだったイーサン(トム・クルーズ)は、一線を退き訓練教官となっていた。だが恋人ジュリア(ミシェル・モナハン)との婚約パーティーの最中、教え子であるリンジーが行方不明になったとの連絡が入る。イーサンはチームに加わり救出に向かうが、失敗してしまう。失意のイーサンは彼女が残したメッセージから、闇の武器商人であるデイヴィアン(フィリップ・シーモア・ホフマン)とIMFのブラッセル(ローレンス・フィッシュバーン)が裏で通じているらしいという情報を得る。イーサンらはデイヴィアンをバチカンで捕らえるが、輸送途中に襲撃に遭い奪還されてしまう。イーサンに恨みを抱くデイヴィアンはジュリアを誘拐、暗号名「ラビットフット」を48時間以内に入手しないと彼女を殺すと脅迫してくる…。◆監督:J・J・エイブラムス◆出演:トム・クルーズ(イーサン・ハント)/[声]森川智之、フィリップ・シーモア・ホフマン(オーウェン・デイヴィアン)/[声]山路和弘、ビング・レイムス(ルーサー・スティッケル)/[声]手塚秀彰、ミシェル・モナハン(ジュリア・ミード)/[声]岡寛恵◆12月23日(月)よる7時~「ホーム・アローン」世界初ピュア4K放送クリスマスに家族で見る映画といえばこれ🎄世界中で愛されるスーパー大ヒットコメディ!※ピュア4Kの高画質版はBSテレ東4K(4K⑦ch)で放送。BSテレ東(BS7ch)はHD画質で放送。◆あらすじパリでクリスマスを過ごそうと飛行機に乗り込んだ15人の大家族。だが、飛行機の中で思い出した大事な忘れ物は…8歳のケビン(マコーレー・カルキン)だった!家に取り残されたケビンは、両親のいない隙に一人の自由を思う存分楽しんでいたが、そこに2人組の泥棒が現れて…?◆監督:クリス・コロンバス◆出演:マコーレー・カルキン(ケビン・マカリスター)/[声]矢島晶子、ジョー・ペシ(ハリー・ライム)/[声]青野武、ダニエル・スターン(マーヴ・マーチャント)/[声]江原正士、ジョン・ハード(ピーター・マカリスター) /[声]有本欽隆≪スタッフコメント≫■番組プロデューサー・五十嵐智之(テレビ東京 映画部)激動の2024年も気が付くとあと1か月を切りました。今年最後の月、BSテレ東『シネマクラッシュ』には大画面で楽しみたい、ワクワクする作品がそろいました。もちろん全部無料放送です。まずは≪2週連続トム・クルーズ!≫。9日(月)は「トップガン」、16日(月)は「ミッション:インポッシブル」シリーズの3作目「M:i:Ⅲ」を放送します。実は来年公開予定のシリーズ最新作「ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング」の予告編に、この「M:i:Ⅲ」に登場する謎のキーアイテム「ラビットフット」らしきものが写っているという噂が…この機会に予習しておくといいことがあるかも?クリスマス直前の23日(月)にはホリデーシーズン映画の大定番「ホーム・アローン」をお届けします。是非、ご家族そろってお楽しみください。この映画、意外にも、今回が《世界初》のピュア4K高画質によるテレビ放送になります!≪番組概要≫【タイトル】 シネマクラッシュ「トップガン」【放送日時】 2024年12月9日(月)夜7時~8時54分【放送局】 BSテレ東(BS7ch)/ BSテレ東4K(4K⑦ch) 全国無料放送【出演】 トム・クルーズ(マーヴェリック)/[声]森川智之、ケリー・マクギリス(チャーリー)/[声]安藤麻吹、ヴァル・キルマー(アイスマン)/[声]東地宏樹、アンソニー・エドワーズ(グース)/[声]平田広明【監督】 トニー・スコット【脚本】 ジム・キャッシュ、ジャック・エップス・Jr.【製作年・国】 1986年・アメリカ【コピーライト】 © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved.【タイトル】 シネマクラッシュ「M:i:Ⅲ」(ミッション:インポッシブル3)【放送日時】 2024年12月16日(月)夜6時20分~8時54分【放送局】 BSテレ東(BS7ch) 全国無料放送(BSテレ東4Kは別番組)【出演】 トム・クルーズ(イーサン・ハント)/[声]森川智之、フィリップ・シーモア・ホフマン(オーウェン・デイヴィアン)/[声]山路和弘、ビング・レイムス(ルーサー・スティッケル)/[声]手塚秀彰、ミシェル・モナハン(ジュリア・ミード)/[声]岡寛恵【監督】 J・J・エイブラムス【脚本】 J・J・エイブラムス、アレックス・カーツマン、ロベルト・オーチー【製作年・国】 2006年・アメリカ【コピーライト】 © 2024 PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.【タイトル】 シネマクラッシュ「ホーム・アローン」【放送日時】 2024年12月23日(月)夜7時~8時54分【放送局】 BSテレ東(BS7ch)/ BSテレ東4K(4K⑦ch) 全国無料放送【出演】 マコーレー・カルキン(ケビン・マカリスター)/[声]矢島晶子、ジョー・ペシ(ハリー・ライム)/[声]青野武、ダニエル・スターン(マーヴ・マーチャント)/[声]江原正士、ジョン・ハード(ピーター・マカリスター) /[声]有本欽隆【監督】 クリス・コロンバス【脚本】 ジョン・ヒューズ【製作年・国】 1990年・アメリカ【コピーライト】 © 1990 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.【番組公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/cinema/