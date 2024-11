「有楽町かきだ」の姉妹店は、10貫3,000円の「最強にぎり」が話題の立ち食い寿司（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は渋谷駅の近くにオープンした「有楽町かきだ」の姉妹店。おいしい鮨を立ち食いスタイルで楽しめます。

〈New Open News〉

立喰鮨かきだ(東京・渋谷)

コース一部 写真:お店から

2024年9月、渋谷駅直結の大型複合施設「渋谷スクランブルスクエア」内に、気軽においしい寿司を楽しめる「立喰鮨かきだ」がオープンしました。オーナーの蛎田一博氏は、転職エージェント会社の社長。社内向けの福利厚生の一環として、蛎田氏の趣味である釣りで獲った魚を海鮮丼にして振る舞っていました。その海鮮丼がおいしいと評判になり「まかないくらい気軽に、おいしい海鮮丼を、お腹いっぱい食べてほしい」という思いから、2022年に「有楽町かきだ」を開店。海鮮丼と寿司をリーズナブルに楽しめると、オープンから2週間で予約困難店となりました。2023年に、インバウンド需要を見込み、新宿の「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」内に移転。エンターテイメント性も話題になり、国内外からゲストが訪れています。

おまかせ10貫 写真:お店から

今回オープンした「立喰鮨かきだ」は、そんな「有楽町かきだ」の姉妹店です。精米後3日以内の新潟産コシヒカリと富山産ササニシキを独自にブレンドしたこだわりの赤酢シャリで握ったおいしい寿司をリーズナブルに提供。大将が一本買いした本鮪や、豊洲市場で仕入れる新鮮な大きなネタを堪能できます。特製出汁醤油を刷毛で塗って味わうのがおすすめです。

Bar利用にもおすすめ 写真:お店から

店内は厨房を挟むようにカウンターがあり、14名ほど入店可能。数々の施設を手掛けるデザイナーによる、立ち食い寿司では珍しいお洒落な空間になっています。

最強おまかせ10貫 写真:お店から

一番人気のメニューは「最強おまかせ10貫」3,000円で、ウニ、イクラ、トロなど、高級なネタが入っています。シャリは15gなので、十分に満足できます。お腹に余裕のある方には「追加 おまかせ5貫セット」1,500円がおすすめ。

あわび肝ソースがけ 写真:お店から

お酒と共に楽しみたい方には、イカゲソの酒盗和えやポテサラなどの「おつまみ4種盛合せ」600円や「あわび肝ソースがけ」800円、「金目鯛の素揚げ〜和風ブイヤベース〜」600円などアテになるメニューも用意しています。

希少な日本酒もそろう「日本酒飲み比べ3種セット150ml」1,500円 写真:お店から

また、要予約の「トロ/ウニ/イクラ含む鮨おかわり無料コース」10,000円もあり、現在は6,000円で提供しています。握りや軍艦17種前後を食べた後、1度おかわりを聞かれるので、好きなネタを食べられるだけおかわり可能。滞在時間は1時間で、+500円でソフトドリンク、+1,000円でアルコールの飲み放題もつけられます。ドリンクは、大将が厳選した日本酒やウイスキーが500円からとリーズナブルな品ぞろえで、日本酒好きの方には日替わりで3種類(各50ml)の日本酒を飲み比べできる「日本酒飲み比べ3種セット150ml」もおすすめです。

おいしいお寿司をリーズナブルに、お腹いっぱい食べられる「立喰鮨かきだ」。土日は混むことが予想されるので、訪問の際は時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

最強おまかせ10貫 出典:Mackie Nさん

『美味しいお鮨をもっと気軽に立喰でをモットーに、大将こだわり1本買い本鮪・豊洲市場で仕入れる新鮮なネタを、赤酢のシャリで握ります。

先ずは、ハートランド小瓶を飲みつつ、最強おまかせ10貫(サーモン、つぶ貝、カンパチ、スズキ、大トロ、赤身、イカ、コハダ、いくら、ウニ)を。トロは身が厚く美味。他、もっちり柔らかなイカ、出汁の効いたいくら、さっぱりと甘いウニなど立喰とはいえ、しっかりしています。また、代々木の本店は11gのところ、こちらは15gと少し大ぶりの赤酢のシャリとのことでした。あっという間に10貫を完食してしまったので、追加おまかせ5貫(つぶ貝、ビンチョウ、カンパチ、海老、イカ)と、本日の日本酒(超辛口ばくれん)を追加でいただきました』(Mackie Nさん)

おまかせ10貫 出典:デイルス・マイビスさん

『代々木の本店と同じネタで、こちらは大ぶりカット。

シャリは小さめで赤酢です。

イカはレモン塩、穴子は煮詰め。

それ以外は自分で煮切り醤油を刷毛で塗るスタイルです。

トロは身が厚く文句なしの美味しさ。

イカはモッチリ柔らかくて良いです。

出汁の効いたイクラ、サッパリと甘いウニ。

どれも立ち食いでもちゃんとしてます』(デイルス・マイビスさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆立喰鮨かきだ住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

