PLAVE、ファンコンサートの映像化＆IMAX上映が決定…バーチャルアイドルとして初の快挙

PLAVEのコンサート映像が、バーチャルアイドルグループとしては初めてCGVのIMAX館で上演される。CGVは本日(25日)、バーチャルアイドルPLAVEのコンサート「PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE in Cinema」をIMAX及び2Dで上演すると明かした。PLAVEはイェジュン、ノア、バンビ、ウノ、ハミンからなる5人組バーチャルボーイズグループだ。昨年デビューし、各音楽番組及び音楽配信チャートで1位を獲得するなど、バーチャルアイドルとしてブームを巻き起こしながら人気を博している。

今回公開される「PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE in Cinema」は昨年10月、ソウル・蚕室(チャムシル)室内体育館にて開催されたPLAVEの同コンサートを映像化したものだ。同公演のチケットはファンクラブ向けの先行販売開始10分で完売となり、オンラインストリーミングとライブビューイングのチケットも驚くほど早く全席完売となった。同公演では、「Wait for you」「Virtual Idol」などPLAVEの代表曲やメンバーらのデュエット曲と個人ステージを見ることができる。また、バーチャルアイドルの映像をIMAX館で上演することは初めてだ。CGVはPLAVEのコンサートの劇場公開を記念し、週別に多様なグッズ特典を用意する予定だ。公演は12月4日、ソウル龍山(ヨンサン)区CGV龍山アイパークモールなど韓国の60ヶ所の映画館で上演される。IMAXと2Dのチケット販売は本日(25日)午後5時から順次行われる予定だ。詳しい内容はCGVのホームページ、またはモバイルアプリのイベントページを通じて確認できる。CJ CGVのイ・ジョングクICECON事業チーム長は「爆発的な人気を集めているPLAVEの公演を映像化して、上映する。バーチャルアイドルグループとして初めてのIMAX館での上演を応援してほしい」と語った。