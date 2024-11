宅配ピザチェーン大手のピザハットが、ソニーのゲーム機・PlayStation 5(PS5)に外付けすることでピザを温かくできるウォーマー「PIZZAWRMR」をオンラインで公開しました。PIZZAWRMRは3D印刷用のファイルと説明書で構成されており、登録すれば誰でもダウンロード可能で、3Dプリンターで印刷して組み立てれば無料でゲットできます。PIZZAWRMR | Pizza Hut Canada

Pizza Hut's new pizza warmer uses the PlayStation 5's heat to keep your pizza hot - you can 3D print the new PIZZAWARMR for free | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/playstation/pizza-huts-new-pizza-warmer-uses-the-playstation-5s-heat-to-keep-your-pizza-hot-you-can-3d-print-the-new-pizzawarmr-for-freeピザハット・カナダが公開している以下のYouTubeショートを見ると、PIZZAWRMRがどんなアイテムなのかがわかります。catch our livestream on the 29th and witness the PIZZAWRMR in action ???? - YouTubePIZZAWRMRのデザインはこんな感じで、ピザハットのロゴにもなっている赤い小屋からインスピレーションを得ています。ピザハットによれば、「PIZZAWRMRは11.7インチ(約29cm)×1.31インチ(約3.3cm)の背面換気機能付きコンソールとのみ互換性があるように特別に設計されています」とのこと。天面部がフタになっており、開くと中にピザのスライスを数枚入れることが可能。そして、PS5の排気の熱がそのままPIZZAWRMRの内部に送られ、ピザの熱を維持できるようになっているというわけ。内部にピザスライスをそのまま入れるので、ピザ生地のくずや油脂がPS5に混入してしまう可能性があります。そのため、ピザハットはPIZZAWRMRの内部にアルミホイル製のトレイを入れるべきだとしています。PIZZAWRMRは3D印刷用のSTLファイルと組立説明書のPDFファイルが無料で公開されており、メールアドレス・名前・居住国を登録すれば誰でもダウンロードが可能。ただし、PIZZAWRMRのサイズはかなり大きいので、3Dプリンターで実際にプリントするには最低でも40cm四方のベッドを持つプリンターを用意する必要があります。なお、ファストフード企業がゲーマーにアピールする広告戦略を打ち出すのは今回が初めてのことではなく、2020年にはケンタッキーフライドチキンが排熱でチキンを温めることができるゲーミングPC「KFConsole」を発表しています。排熱でフライドチキンを温めるケンタッキーのゲーミングPC「KFConsole」のスペック詳細はこんな感じ - GIGAZINE