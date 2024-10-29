ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©²ÐÄÌ¤ê¡õÌ£¤·¤ß¤¬Á´Á³°ã¤¦¡Ö·Ü¼ê±©¸µ¡¦·Ü¼ê±©Ãæ¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¥ï¥¶¡×¤ò¾Ò²ð
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î·Ü¼ê±©¡£»×¤ï¤º¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¼ê±©Ãæ¤ä¼ê±©¸µ¤Ê¤É¤Î¹ü¤Ä¤Æù¤Ï¡¢¹ü¤Þ¤ï¤ê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤êÌ£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ß¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ø·Ü¼ê±©¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÎ¢µ»¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÊñÃú¥ï¥¶¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
2ËÜ¤Î¹ü¤È¹ü¤Î´Ö¤ËÊñÃú¤Î¿ÏÀè¤ò»É¤·¡¢¹ü¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÄ´Íý¸å¤â¡¢¼ê¤Ç´ÊÃ±¤ËÎö¤±¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¿È¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ü¤¤ÉôÊ¬¤Ë¹ü¤Ë¤½¤Ã¤ÆÊñÃú¤Î¿ÏÀè¤ò»É¤·¡¢´ÓÄÌ¤µ¤»¤ë¡£2Ñ¤Û¤ÉÀÚ¤ê¹þ¤ß¤¬Æþ¤ì¤Ð½¼Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¾®¤µ¤á¤ÎÊñÃú¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤éÍÈ¤²¤ä¼Ñ¹þ¤ß¤Ê¤É¤ËÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬°ú¤Î©¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¤¼¤Ò¡¢·Ü¼ê±©¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¼ê±©Ãæ¤ä¼ê±©¸µ¤Ê¤É¤Î¹ü¤Ä¤Æù¤Ï¡¢¹ü¤Þ¤ï¤ê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤êÌ£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ß¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ø·Ü¼ê±©¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÎ¢µ»¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÊñÃú¥ï¥¶¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¡Ö·Ü¼ê±©Ãæ¡×¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Î»ÅÊý
2ËÜ¤Î¹ü¤È¹ü¤Î´Ö¤ËÊñÃú¤Î¿ÏÀè¤ò»É¤·¡¢¹ü¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡£
¡À¤³¤³¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¿
¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÄ´Íý¸å¤â¡¢¼ê¤Ç´ÊÃ±¤ËÎö¤±¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ö·Ü¼ê±©¸µ¡×¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Î»ÅÊý
¿È¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ü¤¤ÉôÊ¬¤Ë¹ü¤Ë¤½¤Ã¤ÆÊñÃú¤Î¿ÏÀè¤ò»É¤·¡¢´ÓÄÌ¤µ¤»¤ë¡£2Ñ¤Û¤ÉÀÚ¤ê¹þ¤ß¤¬Æþ¤ì¤Ð½¼Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¾®¤µ¤á¤ÎÊñÃú¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡À¤³¤³¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¿
²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤éÍÈ¤²¤ä¼Ñ¹þ¤ß¤Ê¤É¤ËÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬°ú¤Î©¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¤¼¤Ò¡¢·Ü¼ê±©¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2022Ç¯10·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¿É¤¦¤Þ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤¬¤¹¤¹¤à¡ª¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿¤µ¤ó¤Î¡Ø¼ê±©Ãæ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Á¥¥ó¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤È¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ÎÉ÷Ì£¤ËÌåÀä¡£Âç¿Íµ¤¡Ø¥¬¥ê¤Ú¥Ñ¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡ÙÉ÷¤ÎºÆ¸½¥ì¥·¥Ô
´ØÏ¢µ»ö
¿É¤¦¤Þ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤¬¤¹¤¹¤à¡ª¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿¤µ¤ó¤Î¡Ø¼ê±©Ãæ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Á¥¥ó¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤È¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ÎÉ÷Ì£¤ËÌåÀä¡£Âç¿Íµ¤¡Ø¥¬¥ê¤Ú¥Ñ¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡ÙÉ÷¤ÎºÆ¸½¥ì¥·¥Ô