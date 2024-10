「クロミ」の公式YouTubeチャンネルにて「クロミ」が主役の完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ!マルチバース大脱出!〜」の配信を順次スタート!

人気声優の梶裕貴さんが、謎のイケメン新キャラクター「ニコ」を熱演します☆

サンリオ「クロミ」公式YouTubeチャンネル ショートアニメ 「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ!マルチバース大脱出!〜」

配信開始日:2024年10月31日(木)18時より順次

配信日:毎週木曜日公開予定(全19話+スピンオフ2話)

配信場所:クロミ公式YouTubeチャンネル

スタッフ: シリーズ構成 安部孝之

脚本:よぢね/どめし

監督:三浦紗智

アニメーション制作:Qzil.la /Imagica Infos Co., Ltd./Studio Nanahoshi

音楽:未来古代楽団

「クロミ」公式YouTubeチャンネルにて順次配信される「クロミ」が主役の完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ!マルチバース大脱出!〜」

「クロミ」は、サンリオキャラクターの人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」で3年連続TOP3入りを果たすなど、人気急上昇中のキャラクター。

2023年に配信された「クロミ」が主役のショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」は、累計再生回数5000万回を突破しています。

今回配信される「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ!マルチバース大脱出!〜」は待望の新シリーズ。

「クロミ」がマルチバースの世界に迷い込み、そこで出会った謎のイケメン「ニコ」と一緒に、元の世界に戻ろうと奮闘する物語です。

今回初登場となる新キャラクター「ニコ」を演じるのは、人気声優の梶裕貴さん。

マルチバースの世界では、「“ゾンビ”クロミ」や「“悪役令嬢”クロミ」、「“漫画家”クロミ」など、個性豊かな「クロミ」が続々登場します。

また、英語吹き替え版もサンリオ海外公式YouTubeチャンネル「Hello Kitty and Friends」にて同日より公開予定です。

ニコ プロフィール

マルチバースの安全を守る「ユニバースパトロール」と名乗る謎のイケメン。

「クロミ」を元の世界に戻すため一緒に行動しますが、温室育ちで世間知らずなため、失敗ばかり。

それでも、ケンカしたり助け合ったりしながら、少しずつクロミとの間に不思議な絆が生まれていきます。

時空を旅する2人の関係にも目が離せません。

梶裕貴さんコメント

この度、クロミちゃんのショートアニメの配信が決定しました!

僕は、クロミちゃんをサポート する謎のイケメン、ニコを演じます。

今回のアニメのテーマは「マルチバース」。

いろいろな世界観のクロミちゃんを楽しめますよ!

ゴスロリ、少女漫画、ゾンビ…などなど、もっとクロミちゃんのことが好きになっちゃうショートアニメとなっております!

僕が注目してほしいポイントは、ニコとクロミちゃんのツッコミあり!

ドキドキあり?なコンビっぷり!

ぜひ何度でも、たくさん楽しんでいただけたら嬉しいです!

マイメロディと一緒に前作をイッキ見

配信日時:2024年10月30日(水)20時〜

配信場所:クロミ公式YouTubeチャンネル

「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ!マルチバース大脱出!〜」の公開を記念して、前作「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」が「マイメロディ」による副音声付きで配信決定!

「マイメロディ」と一緒にイッキ見できます。

「ゾンビ”クロミ」や「“悪役令嬢”クロミ」など、個性豊かな「クロミ」が続々登場するほか、新キャラクター「ニコ」が登場するショートアニメシリーズ。

「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ!マルチバース大脱出!〜」は2024年10月31日(木)18時より順次配信開始です☆

