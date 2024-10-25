ゾンビや悪役令嬢など個性豊かなクロミが続々！サンリオ ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」
「クロミ」の公式YouTubeチャンネルにて「クロミ」が主役の完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ！マルチバース大脱出！〜」の配信を順次スタート！
人気声優の梶裕貴さんが、謎のイケメン新キャラクター「ニコ」を熱演します☆
サンリオ「クロミ」公式YouTubeチャンネル ショートアニメ 「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ！マルチバース大脱出！〜」
配信開始日：2024年10月31日(木)18時より順次
配信日：毎週木曜日公開予定（全19話＋スピンオフ2話）
配信場所：クロミ公式YouTubeチャンネル
スタッフ： シリーズ構成 安部孝之
脚本：よぢね／どめし
監督：三浦紗智
アニメーション制作：Qzil.la ／Imagica Infos Co., Ltd.／Studio Nanahoshi
音楽：未来古代楽団
「クロミ」公式YouTubeチャンネルにて順次配信される「クロミ」が主役の完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ！マルチバース大脱出！〜」
「クロミ」は、サンリオキャラクターの人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」で3年連続TOP3入りを果たすなど、人気急上昇中のキャラクター。
2023年に配信された「クロミ」が主役のショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」は、累計再生回数5000万回を突破しています。
今回配信される「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ！マルチバース大脱出！〜」は待望の新シリーズ。
「クロミ」がマルチバースの世界に迷い込み、そこで出会った謎のイケメン「ニコ」と一緒に、元の世界に戻ろうと奮闘する物語です。
今回初登場となる新キャラクター「ニコ」を演じるのは、人気声優の梶裕貴さん。
マルチバースの世界では、「“ゾンビ”クロミ」や「“悪役令嬢”クロミ」、「“漫画家”クロミ」など、個性豊かな「クロミ」が続々登場します。
また、英語吹き替え版もサンリオ海外公式YouTubeチャンネル「Hello Kitty and Friends」にて同日より公開予定です。
ニコ プロフィール
マルチバースの安全を守る「ユニバースパトロール」と名乗る謎のイケメン。
「クロミ」を元の世界に戻すため一緒に行動しますが、温室育ちで世間知らずなため、失敗ばかり。
それでも、ケンカしたり助け合ったりしながら、少しずつクロミとの間に不思議な絆が生まれていきます。
時空を旅する2人の関係にも目が離せません。
梶裕貴さんコメント
この度、クロミちゃんのショートアニメの配信が決定しました！
僕は、クロミちゃんをサポート する謎のイケメン、ニコを演じます。
今回のアニメのテーマは「マルチバース」。
いろいろな世界観のクロミちゃんを楽しめますよ！
ゴスロリ、少女漫画、ゾンビ…などなど、もっとクロミちゃんのことが好きになっちゃうショートアニメとなっております！
僕が注目してほしいポイントは、ニコとクロミちゃんのツッコミあり！
ドキドキあり？なコンビっぷり！
ぜひ何度でも、たくさん楽しんでいただけたら嬉しいです！
マイメロディと一緒に前作をイッキ見
配信日時：2024年10月30日(水)20時〜
配信場所：クロミ公式YouTubeチャンネル
「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ！マルチバース大脱出！〜」の公開を記念して、前作「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」が「マイメロディ」による副音声付きで配信決定！
「マイメロディ」と一緒にイッキ見できます。
「ゾンビ”クロミ」や「“悪役令嬢”クロミ」など、個性豊かな「クロミ」が続々登場するほか、新キャラクター「ニコ」が登場するショートアニメシリーズ。
「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ！マルチバース大脱出！〜」は2024年10月31日(木)18時より順次配信開始です☆
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