【PHOTO】LE SSERAFIM キム・チェウォン＆ZEROBASEONE ソン・ハンビンら「スワロフスキー」の展覧会に出席（動画あり）
17日午後、ソウル城東（ソンドン）区城水洞（ソンスドン）で開かれたスワロフスキーの展覧会「Masters of Light」にLE SSERAFIMのキム・チェウォン、ZEROBASEONEのソン・ハンビン、IVEのレイ、ナナ（AFTERSCHOOL）、THEBOYZのヒョンジェ、ファン・イニョプ、ブルー・フォンティワットが出席した。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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