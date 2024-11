サンリオピューロランドにて、星をテーマにしたスペシャルイベント「Puroland Illumination Christmas(ピューロランド イルミネーションクリスマス)」を開催。

「キキ&ララ」と一緒に流れ星体験を味わえる体験型ライドバンジーのVR企画や星をあしらった特別コスチュームを着たサンリオキャラクターたちのロマンチックなショーなどが楽しめます☆

サンリオピューロランド「Puroland Illumination Christmas(ピューロランド イルミネーションクリスマス)」

開催期間:2024年11月7日(木)〜12月25日(水)

サンリオピューロランドにて、クリスマスイベント「Puroland Illumination Christmas」を開催。

イベント期間中は、たくさんの星の光で輝くピューロビレッジに、星をイメージした華やかなコスチューム姿のキャラクターたちが登場する期間限定パレード「Starry Starry Christmas Party」が上演されます。

また、体験型ライドバンジーVR「リトルツインスターズと流れ星体験☆彡ゆめ星雲バンジーVR」を開催。

さらにスペシャル企画として、個性豊かなメンバーが集まった実況グループ「カラフルピーチ」との初コラボレーションが決定しました。

ほかにも、星をテーマにしたフードメニューや初企画のスマートフォンケースをはじめとしたグッズ、星のオブジェやシャンパンゴールドに光輝くイルミネーションが楽しめるフォトスポットなど、さまざまなコンテンツが用意されています☆

「Puroland Illumination Christmas」ストーリー

1年に1度のクリスマス!

「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」は特別なクリスマスをみんなにプレゼントしたいと思い、思いやり星からキラキラする星をたくさん集めてきました。

ピューロビレッジは星で輝き、とてもロマンチックな雰囲気に♡

星の光が心に響く、幸せなクリスマスが始まります☆

期間限定パレード「Starry Starry Christmas Party」

上演時間:約20分

出演キャラクター:リトルツインスターズ(キキ&ララ)、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル、ポチャッコ

上演場所:1F ピューロビレッジ

ピューロビレッジにて、期間限定パレード「Starry Starry ChristmasParty」を上演。

クリスマスをみんなで楽しく過ごしたい「キキ」と「ララ」は、ふたりの生まれ故郷である”思いやり星”から持ってきたたくさんの星をピューロビレッジに飾りました。

その星は不思議な力を持っているといわれており、みんなの思いやりの気持ちが集まると奇跡が起きるとか。

「キキ」と「ララ」が準備したクリスマスに奇跡が起きるのか、ピューロビレッジでぜひ一緒に見届けることができます。

クライマックスにはスマートフォンのライトでイルミネーションを完成させ、一緒にパレードに参加型できるような演出も!

キャラクターたちも星をイメージしたコスチュームでパレードを一緒に盛り上げます。

リトルツインスターズのキキと、

ララは胸元の大きなリボンが印象的。

ハローキティは四段になったフリルがとってもおしゃれなコスチューム。

シナモロールは耳元のビジューがかわいい!

マイメロディはたくさんの星がきらめくコスチュームです。

ポムポムプリンはキラキラとした素材感がポイント。

ウィッシュミーメルは金色のリボンをふたつ身につけています。

ポチャッコは全身金色のコスチュームです。

それぞれ金と白を基調にした、クリスマスイルミネーションのように華やかなコスチュームを着ています☆

華やかで輝きあふれる空間で、幻想的な期間限定のフォトスポット

開催場所:3F エントランスホール、サンリオタウン2F Kiki&Lalaトゥインクリングスタジオ

3Fエントランスホールには、星空のフォトスポットが登場。

星に腰かければ、まるで夜空を飛んでいるかのような写真が撮影できます。

ほかにも、館内各所にクリスマスツリーが飾られるほか、アトラクション「Kiki&Lalaトゥインクリングスタジオ」にもクリスマスツリーや星のカーテンが登場します。

体験型ライドバンジーVR「リトルツインスターズと流れ星体験☆彡ゆめ星雲バンジーVR」

開催場所:ピューロビレッジ2F ローズガーデン

所要時間:1組約5分

双子のきょうだい星「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」と一緒に宇宙空間へ出発する体験型ライドバンジーVR「リトルツインスターズと流れ星体験☆彡ゆめ星雲バンジーVR」を開催。

VRゴーグルを装着して、ゆめかわいい世界に出発!

「キキ」とお揃いの空飛ぶ星をつけて、まるで流れ星になったような体験が楽しめます。

※別途有料(チケットは事前もしくは当日購入可能)

※6歳以下のお子さんは参加できません

※7歳以上13歳未満のお子さんは保護者も同伴ください

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

カラフルピーチ×Puroland Illumination Christmas

スペシャル企画として、個性豊かなメンバーが集まった実況グループ「カラフルピーチ」との初コラボレーションが決定!

YouTuberとして活躍するカラフルピーチの楽曲を使用したスペシャルコラボイルミネーションショー「カラフルピーチとリトルツインスターズのtwinkle colorful stars」では、カラフルピーチの楽曲やストーリーに合わせてピューロビレッジが光り輝きます。

メンバーの楽しいおしゃべりとライトアップで素敵なひとときを過ごせます。

コラボレーショングッズ「トレーディングリングライト」を一緒に輝かせることでより一層楽しめること間違いなしです☆

フードメニュー「カラフルピーチ×Puroland Illumination Christmas 桃づくし♡虹色パフェ」

価格:1,200円

コラボフードメニューとして「カラフルピーチ×Puroland Illumination Christmas 桃づくし♡虹色パフェ」の発売が決定。

「カラフルピーチ」の名前にちなみ、桃をたっぷりと使用したごちそうパフェで、ポストカードのノベルティ付きです。

ほかにもトレーディングリングライトをはじめとしたコラボレーショングッズの販売やカラフルピーチの等身大パネルが楽しめるフォトスポットが楽しめるほか、カラフルピーチとサンリオキャラクターズのコラボステージイベントも決定しています。

※詳細は決まり次第ホームページに配信されます

『カラフルピーチ』とは

2020年に誕生した実況グループ「カラフルピーチ」略して「からぴち」

個性豊かなメンバーが繰り広げるストーリーはどれも面白く、クオリティーの高いものばかりとなっています。

輝く星のようなコスチューム姿のキャラクターたちが登場する「キャラクター撮影会」

開催場所 :1F イベントコーナー

出演キャラクター:リトルツインスターズ(キキ&ララ)、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル、ポチャッコ

期間限定コスチュームのサンリオキャラクターと特別な時間を過ごせる「Puroland Illumination Christmas キャラクター撮影会」を開催。

また、参加された方にはノベルティとして、8枚組のポストカードセットがプレゼントされます。

サンリオキャラクターと、とっておきのクリスマスの思い出作りができるスペシャルイベントです。

※すべて事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

星モチーフやイエローで彩った心ときめくクリスマス限定フードメニュー

メニュー名・価格:

・クリスマス★モーニングセット〜スコーン&シナモンロール〜 1,200円(税込)

・Shooting Star☆ハンバーグピンクカレー 1,540円(税込)

・ホーリーナイト★さくさくハムカツカレー” 1,540円(税込)

・チーズがけ♡クリスマスのごちそうカツカレー 1,680円(税込)

・Starry Starry☆バターチキンカレー 1,540円(税込)

・粉雪舞う♪まろやか塩バターコーンラーメン 1,540円(税込)

・カラフルピーチ×Puroland Illumination Christmas 桃づくし♡虹色パフェ 1,200円(税込)

・ロマンチック♡キャラメルフロマージュ 650円(税込)

・レアチーズケーキとマンゴープリンのお星さまパフェ 1,000円(税込)

・スターライト★パフェ〜レモンとカスタードのモンブラン&チョコムース〜 1,000円(税込)

・シャイニングスター★ピンクレモンカルピスソーダ 880円(税込)

・スノーホワイト♪バナナミルク 880円(税込)

・ウィンターコンボプレート〜ハンバーグ&チキンのホワイトソースがけ〜 1,650円(税込)

・ほうれん草とベーコンのクリーミーパスタ&プチシューセット 1,550円(税込)

・ローストビーフとワッフルのクリスマスプレート(肉90g・ワッフル2枚) 1,650円(税込)

・アップルキャラメルカスタードクレープ 880円(税込)

・アップルシナモンクレープ 880円(税込)

イベントを盛り上げるフードメニューを、館内各レストランで期間限定で販売。

今回登場する人気のモーニング限定メニューは、優しい甘さのスコーンとミニサイズのシナモンロールに、ハムとたまごのサラダがついたスペシャルなセットメニューがクリスマスの朝を彩ります。

ノベルティ付きなのも嬉しいポイントです。

キャラクターモチーフの「Shooting Star☆ハンバーグピンクカレー」「Starry Starry☆バターチキンカレー」にも、テーマである星モチーフがたくさん。

ほかにも、「レアチーズケーキとマンゴープリンのお星さまパフェ」など見た目もかわいいデザートメニューや、「キキ&ララ」をそれぞれモチーフにした「アップルキャラメルカスタードクレープ」「アップルシナモンクレープ」など、全17種類が登場します。

Shooting Star☆ハンバーグピンクカレー

価格:1,540円(税込)

流れ星を見つめるマイメロディは、まろやかだけれどちょっぴりスパイシーなピンクカレー。

星型のかまぼこの下には、ハンバーグでできた大きなお星さまをトッピングしています。

マイメロディの手はうずらの卵になっています。

ホーリーナイト★さくさくハムカツカレー

価格:1,540円(税込)

鮮やかなシナモンのカレーは、さくさく食感の大きなハムカツをトッピングしたクリスマス限定のブルーカレー。

雪の結晶は白色のかまぼこでできています。

チーズがけ♡クリスマスのごちそうカツカレー

価格:1,680円(税込)

ボリューム満点なプリンのカレーは、クリスマスのごちそうにぴったりな大きなカツのカツカレー。

ポムポムプリンはパエリアライスでできています。

カツにかかったチーズソースが食欲をそそる一品です。

Starry Starry☆バターチキンカレー

価格:1,540円(税込)

みんなにお星さまのプレゼントをしているようなキキとララのカレーは、バターの甘い香りとトマトの旨みがマッチした、まろやかなバターチキンカレー。

チーズでできている小さな星たちをトッピング。

粉雪舞う♪まろやか塩バターコーンラーメン

価格:1,540円(税込)

粉雪みたいなチーズパウダーがたっぷりとかかったウィッシュミーメルのラーメン。

塩味のスープにまろやかなバターがベストマッチした冬らしい塩ラーメンです。

トッピングには、チャーシューとコーン、ねぎも入って大満足☆

星やイエローで華やかなデザインに仕上げられた期間限定グッズ

グッズ名・価格:

・Puroland Illumination Christmas × THE KISSコラボクリスマスジュエリー ネックレス(キキ&ララ) 15,400円(税込)

・Puroland Illumination Christmas アクリルスタンド(ハローキティ/マイメロディ/シナモロール/ポムポムプリン/ポチャッコ/キキ&ララ/ウィッシュミーメル) 各1,320円(税込)

・Puroland Illumination Christmas カチューシャキーホルダー(ハローキティ/マイメロディ/シナモロール/ポムポムプリン/ポチャッコ/キキ/ララ/ウィッシュミーメル) 各1,760円(税込)

・Puroland Illumination Christmas チャーム(ハローキティ/マイメロディ/ポムポムプリン/ポチャッコ/キキ/ララ/ウィッシュミーメル) 各825円(税込)

・Puroland Illumination Christmas 缶バッジセット(ハローキティ&マイメロディ/シナモロール&ウィッシュミーメル/キキ&ララ/ポムポムプリン&ポチャッコ) 各990円(税込)

・Puroland Illumination Christmas タオル(ハローキティ&マイメロディ/シナモロール&ウィッシュミーメル/キキ&ララ/ポチャッコ&ポムポムプリン) 各880円(税込)

・Puroland Illumination Christmas ベイクドクッキー 1,620円(税込)

販売店舗:3Fエントランスショップ

今回のイベントテーマである星や、期間限定コスチューム姿のサンリオキャラクターたちをデザインに取り入れたオリジナルグッズを販売。

クリスマスにふさわしい、ジュエリーブランドTHE KISSとコラボレーションした特別感のあるジュエリーが登場します。

「キキ」と「ララ」をイメージしたカラーのストーンがポイントで、ギフトや自分へのプレゼントにもぴったりです。

また、好評のカチューシャキーホルダーやアクリルスタンドなど、持ち歩いたり、自宅に飾ったりなど色々な楽しみ方ができるグッズも登場します。

さらにスマホケースブランド「caseplay」とコラボレーションしたスマートフォンケースのオンライン展開も決定。

イベントのビジュアルやキャラクターたちが描かれた、機種に合わせて好きなデザインが選べるグッズです。

”星”をテーマに実施される、「キキ&ララ」と一緒に流れ星体験を味わえる体験型ライドバンジーVRなど、様々な企画が盛りだくさん。

サンリオピューロランド「Puroland Illumination Christmas」の紹介でした☆

