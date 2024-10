ポイント還元キャンペーン！「XEXYMIX」有楽町マルイ3階オープン

「XEXYMIX(ゼクシィミックス)」は2020年から日本ではオンライン販売を軸にしていましたが、多くの方からの要望があり、都内2店舗目となる店舗を2024年10月11日(金)、有楽町マルイ3階にてオープンします。

「XEXYMIX」有楽町マルイ3階オープン

「XEXYMIX(ゼクシィミックス)」は2020年から日本ではオンライン販売を軸にしていましたが、多くの方からの要望があり、都内2店舗目となる店舗を2024年10月11日(金)、有楽町マルイ3階にてオープン。

フィットネスや美容が盛んであり、オフィス、ショッピング街である有楽町・銀座エリアにてヨガ、ピラティス、フィットネスなどのあらゆるアクティブシーンや普段使いのファッションとして楽しめるアイテムを多数取り揃えています。

またオープン記念として、特別なノベルティとポイント還元キャンペーンのW特典を実施します。

■韓国発ヨガ・フィットネスウェアブランド「XEXYMIX」について

XEXYMIXは、韓国で絶大な人気を誇るブランドで現在、韓国をはじめ日本などのアジアを中心とした海外展開をしているヨガ・フィットネスウェアブランドです。

■オープン記念としてノベルティや特典を用意

※特典の内容は、予告なく変更する場合があります。

【購入者全員特典】リサイクルバッグプレゼント

※ショッピングバッグとしてお渡しします。

【税込10,000円以上購入者特典】

XEXYMIXロゴ入りタオルをプレゼント

【1日先着50名限定】

4日間(11日〜14日)限定で購入額の50%をポイント還元します。

※最大購入金額は30,000円(税込)/15,000ポイントまでとなります。

是非、沢山のご来店を心よりお待ちしています。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

※詳細はスタッフにお声がけください。

