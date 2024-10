Amazonは、2024年10月3日(木)、6歳以上の子どもが対象のタブレット、Fireタブレットキッズプロを含めた、新Fire HD 8シリーズ3機種、「Fire HD 8」、「Fire HD 8 キッズモデル」、「Fire HD 8 キッズプロ」を発表!

また、同日より「Amazon Kids+」にてマーベルの科学動画の独占配信もスタート。

ディズニーコンテンツの拡充とあわせて紹介していきます。

Amazon タブレット「Fire HD 8 キッズモデル/キッズプロ」

Amazonは、2024年10月3日(木)、6歳以上の子どもが対象のタブレット、Fireタブレットキッズプロを含めた、新Fire HD 8シリーズ3機種、「Fire HD 8」、「Fire HD 8 キッズモデル」、「Fire HD 8 キッズプロ」を発表!

新Fire HD 8シリーズは、これまでの6コアプロセッサの搭載と新たな2GB RAMから3GB/4GB RAM内蔵へのアップデートにより、ゲームやブラウジング、ストリーミング、ドラマや映画などの動画コンテンツのダウンロード、ビデオ通話などを、より手軽に楽しめるようになったデバイス。

加えて、従来の軽量で持ち運びやすいデザインと強化アルミノシリケートガラスの耐久性を兼ね備えた高画質8インチHDディスプレイを搭載し、様々な場所に安心して持ち運びが可能になっています。

2024年10月1日、報道陣向けにFireタブレット新製品説明会が開催されました。

新Fire HD 8シリーズ「Fire HD 8」、「Fire HD 8 キッズモデル」、「Fire HD 8 キッズプロ」の3機種と、あわせて発表された「Amazon Kids+」へのディズニーコンテンツの拡充について詳しく紹介していきます。

新Fire HD 8シリーズの主な特長

新たに5メガピクセルのリアカメラを搭載し、鮮やかなビデオや画像を撮影・保存することが可能です。

前モデル同様に6コアプロセッサ、最大13時間持続可能なバッテリーを搭載し、新たに3GBまたは4GBのRAMを採用したことにより、外出先でも、ドラマや映画などの動画コンテンツ、ゲームを存分に楽しむことができます。

また、従来通り、microSDカード(別売)を使用し、ストレージ容量を最大1TBまで拡張することも可能です。

新Fire HD 8 キッズモデル/新Fire HD 8 キッズプロの主な特長

新FireHD8キッズモデルと、新FireHD8キッズプロには従来通り、数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題になる子ども向けサブスクリプションサービスAmazon Kids+が付いています。

Fireタブレットキッズモデル向けには、「考える力を伸ばす発見の宝庫」を軸に子どもの好奇心や興味を広げるコンテンツを取り揃え、Fireタブレットキッズプロ向けには、「好きを未来にひろがる可能性」を軸に子ども達が年齢に応じたコンテンツを自主的に探し、より好きなことや将来なりたいことの知識を深めることができるコンテンツを備えています。

両モデルともに2年間の限定保証が付き、壊れた場合でも無償で返品・交換が可能。

ディズニープリンセスデザインの専用カバー

3歳以上の子どもを対象とした新Fire HD 8 キッズモデルには、新たにブルー、グレープ、ディズニープリンセスの3色から選べる、持ち手にもなり調節可能なスタンド付きの専用カバーが付属。

ディズニープリンセスデザインのカバーには、メリダ、シンデレラ、モアナ、ベル、アリエル、ジャスミンの6人のディズニープリンセスが華やかなタッチで描かれています。

マーベルアベンジャーズデザインの専用カバー

6歳以上の子どもを対象とした新Fire HD 8 キッズプロには、新たにグリーン、プラネット、マーベルアベンジャーズの3色から選べる、スタイリッシュかつ頑丈な専用カバーが付属。

マーベルアベンジャーズデザインのカバーには、ブラックパンサー、ソー、ハルク、アイアンマン、キャプテン・アメリカ、アントマン、ブラック・ウィドウらアベンジャーズのメンバーが描かれています。

Amazon Kids+にマーベルの科学動画の独占配信など、ディズニーの教育コンテンツ・動画を拡充

「Amazon Kids+」は、3歳〜12差異を対象とした、子ども向けでじらるコンテンツのサブスクリプションサービス。

数千点のアプリ・本・ビデオ・音楽等のコンテンツを用意。

保護者のための安心機能、利用時間の上限、利用可能な時間帯の設定、お子さまが利用したコンテンツの内容・時間も確認が可能となっています。

今回、「Amazon Kids+」へのディズニーコンテンツの拡充が発表されました。

合計105タイトルのディズニーおよびマーベルの教育動画を追加し、その内の73タイトルは日本向けに初めて提供されます。

『モアナと伝説の海』、『インサイド・ヘッド』、『トイ・ストーリー』を始めとした日本語絵本読み聞かせ動画、キャラクターの描き方動画、英語の歌や絵本読み聞かせ動画など、様々なコンテンツを通してディズニーの世界観を楽しむことが可能になります。

また、2024年10月3日より、Amazon Kids+にて独占配信を開始するマーベルスーパーサイエンスショート(シーズン1、10エピソード)は、ハルクやスパイダーマンなどが、様々な敵と戦いながら、速さや光、熱、重力、そして環境問題などを楽しく、分かりやすく伝えてくれる科学動画で、本邦初公開となります。

ウォルト・ディズニー・カンパニー パブリッシング・デジタルエクスペリエンス APAC バイスプレジデント ベロニカ・カバリナン氏からのメッセージ

ディズニー社はグローバルな企業で、学習コンテンツのライセンシングのリーダーであります。

書籍・デジタルコンテンツ・プロダクト・サービスをとおして、我々は時代を超えて愛されるディズニーのストーリーをご家族やファンの皆様に日常にお届けできるようにつとめています。

この度は日本で初めて教育動画コンテンツを提供できることを嬉しく思っています。

ご提供させていただくものは多岐なジャンルにわたり、言語だけでなく美術や科学までもが含まれています。

2024年10月3日から105タイトルが入手可能になり、そのうち73タイトル以上が日本市場ではじめてライセンスされるものになります。

Amazon Kids+はご家族やお子さまにディズニーの多岐にわたる教育コンテンツを愉しんでいただける最適なプラットフォームだと思っています。

マーベルスーパーサイエンスショート10タイトルに関してはAmazon Kids+独占配信のタイトルとなっています。

こちらは教育科学的なコンテンツが盛り込まれている動画です。

視聴者の方々はキャプテン・マーベルやスパイダーマンらヒーローたちの背景にある驚くべき科学をこのコンテンツで学んでいくことになります。

このマーベルのプレミアムな教育コンテンツを日本で初めてお届けできることをとても嬉しく思っています。

今後もそれを深めていくことができること、ユーザーにお届けできることで、みなさんの大好きなコンテンツを通して指先でつながれることを楽しみにしています。

Amazon Kidsストア機能の追加

Amazon Kidsストア機能をリリースします。

Amazon Kidsストアでは、Amazon Kids+には含まれていないタイトルを、子どもたちが自主的に保護者にリクエストして、保護者がペアレントダッシュボードで承認することで利用することが可能になります。

本機能は、年内にリリース予定です。

ディズニーコンテンツが拡充され、いっそう楽しく学べる機能が充実されたAmazon Kids+。

新Fire HD 8シリーズと一緒に楽しんでくださいね!

©Disney

©MARVEL

