東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」の宿泊者限定で提供される、ルームサービスメニュー“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルディナーを紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ルームサービス“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルディナー

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

価格:19,000円

提供時間帯:17:00〜22:00

ハーブマリネしたオマール海老と野菜のテリーヌ仕立て キャヴィア添えストロベリーヴィネグレットイベリコ豚のリエットと金柑のコンフィチュールトリュフ香るコンソメスープのパイ包み焼きアンコウのヴァプール アワビと白菜のブレゼとともに和牛フィレのグリル コニャックソース牛ほほ肉とポテトのグラタンチョコレートとジャスミンのケーキ ラズベリームースプティ・フールブレッドコーヒーまたは紅茶

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの宿泊者だけが楽しめるルームサービスメニューに“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルディナーが登場☆

客室内で、クリスマスをイメージした彩り豊かなメニューがゆっくりといただけます。

前菜は「ハーブマリネしたオマール海老と野菜のテリーヌ仕立て キャヴィア添え ストロベリーヴィネグレット」

緑や赤などでデコレーションされたクリスマスらしい色合いのプレートで、お野菜やキャビアなど、様々な食感が楽しめます。

また、「トリュフ香るコンソメスープのパイ包み焼き」や「和牛フィレのグリル コニャックソース 牛ほほ肉とポテトのグラタン」などの温かいお料理は寒い季節にぴったり!

デザートとして、「チョコレートとジャスミンのケーキ ラズベリームース」と「プティ・フール」の2種類のプレートが提供されます。

豪華なお料理の数々を客室内でリラックスして楽しめるディナーメニュー。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ルームサービス“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルディナーの紹介でした☆

