¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈAI¤µ¤ó¡¢¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¤µ¤ó¡¢²Ï¹ç½ã°ì¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡ª¡ÖGREEN PLAY PARK¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼

東京建物株式会社および東京建物を代表構成団体とし、三井物産株式会社、日本工営都市空間株式会社、西武造園株式会社、株式会社読売広告社、株式会社日テレ アックスオンを構成員とするコンソーシアムが設立したTokyo Legacy Parks株式会社(以下「TLP」)は、都立明治公園の緑の中で気軽にスポーツを楽しむイベント「GREEN PLAY PARK」を2024年9月14日(土)・15日(日)の2日間、開催。初日となる14日は、オープニングトークショーが実施された。

■オープニングトークショーオープニングトークショーでは、Tokyo Legacy Parks株式会社 取締役の黒田 敏さん、東京建物サステナビリティパートナー・アーティストのAIさん、タレント・東京観光大使のハリー杉山さん、公益財団法人日本パラスポーツ協会常務理事・パラリンピック水泳金メダリストの河合純一さんなどが登壇し、都立明治公園の魅力とスポーツの新たな楽しみ方などについて語った。Tokyo Legacy Parks株式会社 取締役の黒田 敏さん東京建物サステナビリティパートナー・アーティストのAIさんタレント・東京観光大使のハリー杉山さん公益財団法人日本パラスポーツ協会常務理事・パラリンピック水泳金メダリストの河合純一さんイベントの様子■白熱したバトルが繰り広げられた「くつしたまいれ」AIさん・河合さん・黒田さんのチームと、ハリー杉山さん・子どもたちのチームの2チームにわかれて、「くつしたまいれ」を実施した。「くつしたまいれ」はばらばらに散らばった靴下の中から同じ柄の靴下を探して、一つにまとめてかごに投げ入れるというもの。自分たちのかご以外に入れると、相手チームの得点になる。「くつしたまいれ」の様子結果は、まさかの引き分けとなった。試合終了後、AIさんが「くつしたまいれ」の必勝法として、「遠くから、くつしたを見渡す」ことを伝授。参加者一同、納得した様子だった。結果は、まさかの引き分け■AIさんが挑戦!「コツコツ点字ブロックリレー」引き続き、AIさんが「コツコツ点字ブロックリレー」に挑戦した。「コツコツ点字ブロックリレー」とは、目隠しをして、2種類の点字ブロックでできたコースを白杖と足裏の感覚を頼りに進むというもの。「コツコツ点字ブロックリレー」の様子AIさんは抜群の運動神経だ。点字ブロックの端ギリギリを進み、途中で方向を見失うこともあったが、会場にいる子どたちの応援により、見事にゴールまで到達することができた。点字ブロックを慎重に進む、AIさん■ふらっとchillスポ! by 東京建物東京建物のサステナブルなまちづくりを促進する「DO for Sustainability. with 東京建物」とのコラボレーションコンテンツだ。年齢、性別、運動の得意・不得意に関わらず楽しめる「chillできるスポーツ」をコンセプトとしていつ。誰もが心のままに体を動かしているうちに、気づけば安らぎと笑顔に満ちている。スポーツなようで、休息にもなる。そんな都立明治公園ならではの体験を楽しめる。屬罎襯好檗璽帖日時:9月14日(土) 12:00〜16:00、15日(日) 11:00〜16:00場所:希望の広場ほか、料金:無料協力:一般社団法人世界ゆるスポーツ協会誰もがゆるっと楽しめる新スポーツ「ゆるスポーツ」の中から3種目を自由に体験できる。家族・友達と一緒に、楽しもう。<くつしたまいれ>ばらばらに散らばった靴下の中から同じ柄の靴下を探して、一つにまとめてかごに投げ入れる。たくさん入れられた方の勝ち!靴下の片づけ方を学ぶことができるお手伝いスポーツだ。<コツコツ点字ブロックリレー>目隠しをして、2種類の点字ブロックでできたコースを白杖と足裏の感覚を頼りに進む。凸凹を足で感じ取ってゴールを目指そう!点字ブロックの奥深さを体感できる。<イタイッス>巨大な足つぼマットの上を移動し、1〜5番の番号が振られたイスに順番に腰かけていく。星を描くように5番のイスに腰かけるまでのタイムを競う。果たして足つぼに耐えられるかな!?.潺奪轡腑鵐薀蝓次峺園探検隊」日時:9月14日(土) 12:00〜16:00、15日(日) 11:00〜16:00場所:公園全体、料金:無料都立明治公園内を探検しながら、公園各所に散らばっているキーワードを探し、ミッションクリアを目指す。公園を探検する中で、楽しみながら公園の秘密やサステナブルな取り組みなどを知ることができるミッションラリーだ。ミッションをクリアした方には、プレゼントがある!(先着順)■ストライダーアドベンチャーゾーン(ストライダー試乗会)日時:9月14日(土)・15日(日) 11:00〜16:00場所:みち広場、料金:無料協力:ストライダージャパン(株式会社Ampus)1歳半〜5歳程度の子どもを対象とした安全性の高い試乗体験イベント。ストライダーははじめて乗る子どもでも楽しく安全に遊べるため、運動神経を自然とのばすことができる。ストライダーにまたがって一歩踏み出せば、そこはドキドキワクワクのアドベンチャー!■アウトドアアイテムゾーン日時:9月14日(土)・15日(日) 11:00〜16:00場所:希望の広場、料金:無料協力:PLAY EARTH PARK WONDER STORE 都立明治公園ゴールドウインの日本初業態となる公園内店舗「PLAY EARTH PARK WONDER STORE 都立明治公園」のシート・チェア・テーブルなどを自由に利用することができるゾーンを用意している。また遊び道具も用意しているので、気軽に楽しめる!■ボッチャ体験日時:9月14日(土) 12:00〜16:00場所:希望の広場、料金:無料ボッチャは、ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールに赤・青のそれぞれ6つのボールを近づけることを競うカーリングのようなパラスポーツ。目標球も移動させることができるため、一味違う戦略が求められるところも魅力だ。■東京都ブース日時:9月14日(土)・15日(日) 11:00〜16:00場所:希望の広場、料金:無料開催1年前に迫った「東京2025世界陸上」「東京2025デフリンピック」と、100年先を見据えた緑のプロジェクト「東京グリーンビズ」のブースを出展。ブースでは、パラスポーツ応援プロジェクト「TEAM BEYOND」のLINEお友達登録でガチャガチャ挑戦や、東京グリーンビズマップの操作体験などができる!<全体開催概要>イベント名:「GREEN PLAY PARK(グリーンプレイパーク)」>日時:2024年9月14日(土)・15(日) 両日ともに11:00〜16:00場所:都立明治公園(東京都新宿区霞ヶ丘町内ほか)主催:Tokyo Legacy Parks株式会社協賛:東京建物株式会社協力:一般社団法人世界ゆるスポーツ協会、ストライダージャパン(株式会社Ampus)、PLAY EARTH PARK WONDER STORE 都立明治公園公式サイト:https://www.meiji-park.com/event/707/「GREEN PLAY PARK」では、緑豊かな都市のオアシス、都立明治公園を舞台に、気軽に体を動かせるスポーツ体験や公園の秘密を知れるミッションラリー、子ども向けのストライダー試乗会のほか各種ブースコンテンツを楽しむことができる。近くに来た人は、足を運んでみては如何だろうか。