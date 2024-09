能登を“アート×ジョギング”で盛り上げる！ほくりくGPSアート部「リバーサイドアクト お絵かきプロギング大作戦」

ほくりくGPSアート部は、令和6年9月23日(月)に金沢市の「サイガワリバーサイドアクト」のイベントとして、プロギング(※)した軌跡がアートとなる「リバーサイドアクト お絵かきプロギング大作戦」を実施します。

ほくりくGPSアート部「リバーサイドアクト お絵かきプロギング大作戦」

開催日時 : 令和6年9月23日(月) 8:30〜11:30頃

集合場所 : 犀川緑地(石川県金沢市十三間町付近)

コース : がんばろう能登コース 8kmのジョギング、

いるかコース 5kmのウォーキング

参加費 : 無料

定員 : 30名程度(申し込み https://moshicom.com/112213/ )

持ち物 : ごみ袋の準備・回収は主催者で手配します。

軍手等は各自ご準備お願いします。

主催 : ほくりくGPSアート部

協力 : 一般社団法人海ごみゼロ大作戦 in 石川、石川ONETEAM大作戦、

ほくりくランニング部、ベンベーカリー、

金沢ランニングステーションるる

後援 : 一般社団法人プロギングジャパン

イベント詳細: https://hokuriku-gpsart.com/riversideact2024/

※プロギング:ジョギングを行いながらゴミを拾うスウェーデン発祥の新スポーツ

■『GPSアート』について

GPSアートとは、自分の位置を表示・記録できる機能を使用して、地図上に絵や文字を描くアートなスポーツです。

観光と親和性が高く、老若男女、誰もが取り組め、スポーツの活力で繋がりを広めることができます。

GPSアートの強みは、「参加ハードルの低さ」と「メッセージ性」です。

歩く/走るだけで参加しやすく、皆で楽しく交流しながら、能登応援の機運醸成ができる仕組みを目指します。

■『返信アート』『石川ONETEAM大作戦』について

GPSアートを描いた後は、みんなで返信アートにチャレンジ。

スマートフォンアプリ・ルートヒストリーを使ってGPSアートを描き、このアプリからメールを送信すると、自分の描いたアートが能登各地の風光明媚な風景と画像合成され、『返信アート』としてメッセージが返ってきます。

石川ONETEAM大作戦と連携し、返信アート・1チャレンジにつき100円が能登復興支援として寄付される仕組みが設けられています。

■『サイガワリバーサイドアクト』について

「サイガワリバーサイドアクト」は、中心市街地にある「犀川の河川空間」(犀川大橋〜桜橋)を活用し、市民や来街者が日常的に集い、憩える空間を作るための社会実験です。

ゴール後に参加者向けにパンを販売します。

■ほくりくGPSアート部

GPSアートイベントを通じて人と人、人と地域を繋ぐ活動を企画しています。

GPSアートで北陸の魅力を全国、世界に発信。

所在地: 石川県金沢市

代表者: 石川 基

