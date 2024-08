世界各国から投資家・スタートアップエコシステムビルダーが集結！「JAPAN INNOVATION WEEK」が今秋に開催決定

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社は、11月開催のカンファレンス「GRIC2024」が、世界各国から投資家・スタートアップエコシステムビルダーの集結する「JAPAN INNOVATION WEEK」に参画することを発表した。■国内最大級のカンファレンスを開催へ「GRIC2024」は、“日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ”をパーパスに掲げる、国内最大級のカンファレンスで、今回が5回目の開催となります。「GRIC2024」はオンライン配信とオフライン会場でのハイブリッド形式で開催する。期間は11月12日(火)〜14日(木)の3日間。12日(火)、13日(水)はイベントプラットフォーム「EventHub」にてオンラインセッションを配信、最終日の14日(木)は「渋谷ヒカリエ ヒカリエホール」にてオフライン開催いたします。また、複数コンテンツをEventHub上でもライブ配信する予定だ。

「JAPAN INNOVATION WEEK」では、11月12日(火)に開催される世界最大のプレシードインベスターであるTechstarsが日本で初開催するスタートアップ・アクセラレーションプログラム「Techstars Tokyo」のデモデイを皮切りに、大阪・関西万博「Global Startup EXPO 2025」プレイベントとなる「Startup Horizon 2024 -Countdown to Global Startup EXPO 2025 Event-」、そしてアジアと世界のコーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)が交流する機会となる「Global Corporate Venturing Asia Congress」などが開催される。JAPAN INNOVATION WEEK開催概要URL:https://x.gd/q9MDQ『今秋はぜひ「JAPAN INNOVATION WEEK」で開催されるカンファレンスにご参加ください。』■JETRO イノベーション部 次長(スタートアップ担当) 樽谷 範哉氏 コメント今回、これらの4つのカンファレンスやデモデイに主催ならびに協力機関として関わることができ、大変光栄に思います。国内外のスタートアップ、エンジェル投資家、VC、CVCが集まるネットワーキング機会を提供することで、グローバル・スタートアップ・エコシステム構築の一助になれば幸いです。■「JAPAN INNOVATION WEEK」開催イベント一覧11月12日(火) Techstars Tokyo Demo DayTechstars Tokyo Demo Dayは、79カ国・地域にわたる多数の応募から選抜された日本および海外12社のスタートアップによる、3ヶ月間のアクセラレータプログラムの成果発表の場。日本初の試みとなるエクイティ方式アクセラレータプログラムの集大成を、国内外の投資家を含む日本のスタートアップエコシステム関係者と共有するため、皆様を招待する。<開催概要>日時:2024年11月12日(火)14:00-18:00場所:室町三井カンファレンスホール主催:Techstars Tokyo、三井不動産、JETRO※Techstars Tokyoは、内閣府、経済産業省及び東京都の協力のもと、実施される。URL:https://lu.ma/q4bvwekk(招待制)言語:英語(日本語翻訳あり)■Techstars Tokyoマネジングディレクター白戸勇輝氏 コメント日本におけるスタートアップ市場をさらに拡大させていくためにテックスターズが貢献できれば幸いです。我々は起業家の真のパートナーとして彼らの成功にコミットすべく、普通株での出資を行い、2006年から世界数十カ国で展開してきたプログラムを提供するアクセラレータです。テックスターズの世界最大のプレシード投資家としたの実績と知見を活用することで、日本独自のエコシステムの更なる活性化につなげ、日本をアジア太平洋のスタートアップのハブにできればと考えています。11月13日(水) Global Corporate Venturing Asia CongressGlobal Corporate Venturingは、世界中のCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)に関するメディア運営や分析レポート発行、コミュニティ形成・イベント開催等を主導しており、世界4ヵ国で開催するフラッグシップイベントのアジア地域版を日本・東京で開催している。過去数年間、GCV Asia Congress は特にアジア・日本地域の大企業イノベーション部門にとって重要なイベントとして成長してきた。今年は 11 月 13 日に東京で開催される。本イベントでは、国際的な CVC 組織とアジア・日本の企業・VC を結び付けることに成功しており、アジア太平洋地域での投資やベンチャーの成長機会を創出し、日本、アジア太平洋、および世界の CVC 投資家のネットワーキングの機会を促進している。<開催概要>日時:2024年11月13日(水)8:45 - 20:00場所:東京ミッドタウン八重洲 4階 イノベーションフィールド主催:Global Corporate Venturing共催:三井不動産(31VENTURES)URL:https://www.gcvasia.comEdison Fu, GCV, Asia Liaison コメントGlobal Corporate Venturing は、今年の GCV Asia Congressを三井不動産の 31VENTURES チームと共催できることを大変嬉しく思っています。企業、ベンチャー キャピタル、政府、大学の投資家など、世界および地域のエコシステムのリーダーの多様なグループとつながり、協力する機会が得られます。皆様にお会いできることを楽しみにしています!11月14日(木) GRIC2024 ※オンラインセッションは11月12・13日開催GRIC(GROWTH INDUSTRY CONFERENCE)は、成長産業に特化した国内最大規模のハイブリッド型グローバルカンファレンス&コミュニティです。国内外トップティアのエコシステムビルダーが発信する"機会"、集う"場"を提供する。<開催概要>日時:DAY1-DAY2 オンラインセッションDAY @Eventhub11月12日(火) 10:00-17:00 ※予定11月13日(水)10:00-17:00 ※予定DAY3 オフラインDAY @渋谷ヒカリエ ヒカリエホール11月14日(木) 10:00-19:00 ※予定 ※複数コンテンツをLIVE配信予定場所:ハイブリッド開催(オフライン:渋谷ヒカリエ ヒカリエホール、オンライン:EventHub)共催:フォースタートアップス株式会社、CIC TokyoURL:https://gric.forstartups.com/■フォースタートアップス株式会社 代表取締役社長 志水 雄一郎氏 コメントGRICは、民間で開催するスタートアップグローバルカンファレンスとしては国内最大規模となっています。昨年もピッチや海外投資家・大手企業への引き合わせを通じて、日本のスタートアップが世界で勝負する機会を作ることができました。今年は各カンファレンスとの相互連携により、さらなるイノベーションが生まれることを期待します。11月15日(金) Startup Horizon 2024 -Countdown to Global Startup EXPO 2025 Event-Startup Horizon 2024 -Countdown to Global Startup EXPO 2025 Event-は、2025年大阪・関西万博内にて開催を予定している「Global Startup EXPO 2025」を見据え、日本のスタートアップエコシステムのポテンシャルを大阪・関西から世界に発信するイベント。海外から日本のスタートアップへの投資を呼び込み、スタートアップエコシステムのさらなるグローバル化を目指す。<開催概要>日時:11月15日(金) 14:00-20:00場所:JAM BASE/カンファレンスルーム(予定)主催:日本貿易振興機構(JETRO)、経済産業省、近畿経済産業局共催:一般社団法人うめきた未来イノベーション機構(U-FINO)URL:9/19 特設サイト開設予定■経済産業省近畿経済産業局 創業・経営支援課長 砂川 嘉彦 コメントいよいよ大阪・関西万博開催まで229日です。大阪・関西万博では、地球規模の課題解決に資する日本・関西のスタートアップの技術・サービスを世界に発信する「Global Startup EXPO2025」を開催します。そのプロモーションイベントである「Startup Horizon 2024 -Countdown to Global Startup EXPO 2025 Event-」では、地球規模課題「クリーンテック/クライメートテック」「ライフサイエンス/バイオテック」をテーマとして、海外VCを招聘し、関西スタートアップとの交流、セッション等を通じて、大阪・関西万博と関西・日本のスタートアップを盛り上げて参ります。■フォースタートアップス株式会社