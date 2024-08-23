Ç¯Ëö¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ë·×7²ó½Ð±é¡¢²¹¿åÍÎ°ì¤¬¡È°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡É¤³¤È
ÇÐÍ¥¤Î²¹¿åÍÎ°ì¡Ê60ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·×7²ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ëö¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ç¡¢¡È°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡É´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥í¥±Î¢Â¦SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÈÖÁÈ¥í¥±¤Ç³èÌö¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬½¸·ë¡£ÈÖÁÈMC¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÄ¹»þ´Ö¥í¥±¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿²¹¿å¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£Ç¯Ëö¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡£¤¢¤ÎÄ¹»þ´Ö¥í¥±¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¡Ä¤â¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö10¡Á12»þ´Ö¡¢ÌëÃæ¤Î12»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤ä¤Ä¤¬°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¡¢²¹¿å¤Ï¡ÖËÍ¡¢7²ó¤¯¤é¤¤½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£²¹¿å¤Ï¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¤é¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡È¼áÌÀ¡É¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¤â¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö2²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡© ¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·Ù»¡¡Ù¡£¤¢¤ì¤Î°äÂÎ°ÂÃÖ¼¼¤Ç¡¢°äÂÎ°ÂÃÖÂÞ¤ËÆþ¤é¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¡¢42ºÐ¤Îº¢¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·Ù»¡24»þ¡×¡Ê2006Ç¯Âç¤ß¤½¤«ÊüÁ÷¡Ë¤òµó¤²¤ë¡£
²¹¿å¤Ï¡ÖËÍ¡¢Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤¬¡Ø°äÂÎ°ÂÃÖÂÞ¤ËÆþ¤ëÌò¤Ç¡¢°äÂÎ¤ÎÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Þ¤Ç¤·¤«Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¾Àî¡Ê»Ë»Ò¡ËÀèÀ¸¤¬ËÍ¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«Á´¤¯Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£É¡¤Ë¤³¤è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Æý¼ó¤òµÛ°ú¤Î¥®¥å¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ê°äÂÎ°ÂÃÖÂÞ¤Î¡ËÃæ¤«¤éÅöÁ³¤Ê¤¬¤é³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤º¤Ã¤È¤³¤¦ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡ØÀ¾ÀîÀèÀ¸¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â©¤¬¡Ä¡¢Â©¤¬¡Ä¡Ù¤È¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ï¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ï¡¼¡£¡Ø¤â¤¦¤½¤í¤½¤íÍè¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²æËý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÀ¾ÀîÀèÀ¸¤¬¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÄù¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤é¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È»£±Æ»þ¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥í¥±Î¢Â¦SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÈÖÁÈ¥í¥±¤Ç³èÌö¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬½¸·ë¡£ÈÖÁÈMC¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÄ¹»þ´Ö¥í¥±¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿²¹¿å¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£Ç¯Ëö¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡£¤¢¤ÎÄ¹»þ´Ö¥í¥±¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¡Ä¤â¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö10¡Á12»þ´Ö¡¢ÌëÃæ¤Î12»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¤â¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö2²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡© ¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·Ù»¡¡Ù¡£¤¢¤ì¤Î°äÂÎ°ÂÃÖ¼¼¤Ç¡¢°äÂÎ°ÂÃÖÂÞ¤ËÆþ¤é¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¡¢42ºÐ¤Îº¢¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·Ù»¡24»þ¡×¡Ê2006Ç¯Âç¤ß¤½¤«ÊüÁ÷¡Ë¤òµó¤²¤ë¡£
²¹¿å¤Ï¡ÖËÍ¡¢Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤¬¡Ø°äÂÎ°ÂÃÖÂÞ¤ËÆþ¤ëÌò¤Ç¡¢°äÂÎ¤ÎÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Þ¤Ç¤·¤«Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¾Àî¡Ê»Ë»Ò¡ËÀèÀ¸¤¬ËÍ¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«Á´¤¯Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£É¡¤Ë¤³¤è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Æý¼ó¤òµÛ°ú¤Î¥®¥å¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ê°äÂÎ°ÂÃÖÂÞ¤Î¡ËÃæ¤«¤éÅöÁ³¤Ê¤¬¤é³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤º¤Ã¤È¤³¤¦ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡ØÀ¾ÀîÀèÀ¸¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â©¤¬¡Ä¡¢Â©¤¬¡Ä¡Ù¤È¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ï¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ï¡¼¡£¡Ø¤â¤¦¤½¤í¤½¤íÍè¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²æËý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÀ¾ÀîÀèÀ¸¤¬¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÄù¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤é¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È»£±Æ»þ¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£