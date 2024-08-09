¤ä¤¹»Ò¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÁûÆ°¤Ë¡Öº£¸å¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¡Ê25ºÐ¡Ë¤¬8·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎTwitter¡ÊX¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÈË½¸À¡É¤òÅÇ¤«¤ì¤¿ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¹»Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢°ìÏ¢¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÁûÆ°¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ä¤ÏSNS¤ÏÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤ °ú¤Â³¤¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö³§ÍÍÁÇÅ¨¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¡¼¤¤!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¹»Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢°ìÏ¢¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÁûÆ°¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ä¤ÏSNS¤ÏÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤ °ú¤Â³¤¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö³§ÍÍÁÇÅ¨¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¡¼¤¤!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£