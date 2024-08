BTSのRM、SUGAの報道を意識か…インスタ投稿をすぐに削除

BTS(防弾少年団)のSUGAが電動スクーターの飲酒運転で物議を醸している中、同じグループのRMが、投稿をすぐに削除した。



RMは昨日(7日)、自身のInstagramのストーリー機能を通じて、ある記事を共有した。



彼が共有したのはアメリカの音楽専門媒体Geniusが選定した今年最高のアルバム25選のリスト「The Genius Community's 25 Best Albums of 2024 So Far」だった。このランキングでRMの2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」が7位に選ばれた。



しかし、その後RMは投稿を削除した。理由は定かではないが、同日報じられたSUGAの報道を意識したのではないかとも推測されている。



SUGAは6日、ソウル龍山(ヨンサン)区一帯で飲酒状態で電動スクーターに乗り、一人で倒れているところを警察に発見された。当時、彼の血中アルコール濃度は免許取り消しレベルだったという。